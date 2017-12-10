«Государство вынуждает молодые пары быть на иждивении у родителей» 16 10.12.2017, 15:19

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Неприкрытая правда о жизни молодежи в Беларуси.

Каждую неделю «Вечерний Бобруйск» публикует письма своих читателей. Часто в них – неприкрытая правда о жизни в Беларуси.

«Денег нет, чтобы, как раньше, и рыбку красную купить, и несколько сортов колбаски…»

Елена Лавинская, ул. Орджоникидзе:

– Совсем скоро Новый год, а настроения праздничного нет вообще. Внучка часто болеет, у сына в семье не все гладко, муж жалуется на высокое давление… Раньше мы за месяц до праздников уже начинали планировать, как будем их отмечать, что поставим на стол. Закупали продукты, подарки детям и внукам готовили. Сейчас как-то не до этого. Семья у нас дружная, хотя и не очень большая – сын да дочь. Но в этот раз, боюсь, за праздничным столом будем вдвоем с супругом, у детей свои проблемы. А какой же это праздник, когда стол накрываешь для себя? Вот поэтому и нет настроения. Да и денег особых нет, чтобы, как раньше, и рыбку красную купить, и несколько сортов колбаски, и баночку икры. Говорят, что это старческая депрессия, но я не верю. Моя мама до самой смерти собирала за одним столом всю семью и даже дальних родственников звала. Хотя жили не в роскоши, она одна троих детей поднимала. А я вот так не могу, когда у близких не все ладится, то у меня руки опускаются. И никакого праздника уже не хочется.

«Это здорово – поднять в полночь бокалы возле главной елки города»

Вячеслав Балабутько, ул. Социалистическая:

– Прочитал на днях у вас на сайте, что в новогоднюю ночь на площади Ленина можно будет выпить шампанского. Идею эту поддерживаю, потому что это действительно здорово – поднять в полночь бокалы возле главной елки города. Я еще застал те времена, когда за распитие спиртного милиция возле елки в новогоднюю ночь никого не гоняла. Шампанское, конечно, не продавали, а вот пломбиром в шоколаде после полуночи, помнится, торговали. И очередь выстраивалась чуть ли не до улицы Горького – это мороженое по 28 копеек привози из Минска, у нас оно было дефицитом.

А что до алкоголя, то даже мы с друзьями брали дешевое вино и распивали его в арке дома напротив елки. Пили для куража, а потом на горках катались. И я вот не припомню, чтобы кто-то в новогоднюю ночь на площади дрался или же матерился. Так что, не в алкоголе дело, а в воспитании. Кто захочет напиться и похулиганить, сделает это и так, вне зависимости, будут продавать шампанское возле елки или нет.

«Свекровь дала 500 рублей, доложили 300, и балконы застеклили»

Вероника Белецкая, ул. Гоголя:

– Самое главное и радостное событие в семье за последний месяц – это остекление балкона, с которым мы тянули несколько лет. Постоянно находились неотложные траты, поэтому накопить деньги на деревянные рамы с последующей установкой все никак не удавалось. Помогла свекровь, которая однажды приехала в гости и сказала: все, хватит! Как можно жить без застекленного балкона? Она дала 500 рублей, мы доложили еще 300 и буквально за неделю решили проблему. Обшивку оставили на весну, но уже сейчас в зале стало намного теплее. Да и всю консервацию из кухни я перенесла на балкон, освободила три шкафчика и пенал, где теперь смогу хранить всякие бытовые мелочи.

«На днях сын заявил, что собирается жениться»

Маргарита Синькова, ул. Крылова:

– На днях сын заявил, что собирается жениться. Очень рады за него, он почти пять лет встречался со своей будущей супругой. Но душа болит за молодых: как они будут жить? Оба работают, но получают на двоих что-то около 600 рублей. Хватит как раз на съемную квартиру (с родителями молодые жить отказываются категорически) и на еду. Одевать и обувать их придется нам. Конечно, будем помогать и даже готовы к тому, что могут скоро появиться внуки. Но не в этом дело. Ладно, это мы с будущими сватами давно знакомы, дружим семьями и всегда сможем договориться, сделать так, чтобы детям в первую очередь было хорошо. А вот когда родители не помогают, то что делать молодым? Ни квартиры, ни работы с нормальной оплатой. Как, вы мне скажите, мужчина, приносящий в дом 350 рублей, может чувствовать себя добытчиком и главой семьи? Считаю, что наше государство просто уничтожает институт брака, вынуждая молодые пары быть на иждивении у родителей и зависеть от них материально даже после свадьбы.