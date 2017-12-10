Фотофакт: На сайте АБФФ Рональдино «вселился» в Румаса и Сафарьяна 1 10.12.2017, 15:44

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Рональдино

Пользователи Сети шутят, что члены федерации футбола загорели и сменили прическу.

На сайте АБФФ творится что-то странное: список членов федерации теперь иллюстрирован только одним фото. Причем фото не кого-нибудь из списка, а бразильского футбольного волшебника Роналдинью, пишет belaruspartisan.org.

Первым это заметил генеральный продюсер "Еврорадио" Виталий Зыблюк.

Сейчас на сайте все так. Но интернет помнит все.