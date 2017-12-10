Глава комиссии МОК: Я спрашивал - что в сочинской лаборатории делала ФСБ? 3 10.12.2017, 16:13

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В допинговую аферу были вовлечены российские спецслужбы.

Глава комиссии МОК Самуэль Шмид, расследовавший вовлеченность российского государства в систему поддержки допинга, рассказал про работу российских спецслужб во время и после Игр-2014.

Беседу с бывшим президентом Швейцарии опубликовал Swissinfo, пишет pressball.by.

- Во время расследования я задавал вопрос: почему в сочинской лаборатории присутствовали российские спецслужбы?

- То есть вы утверждаете, что в процесс допинга была вовлечена ФСБ?

- Мне говорили в ответ, мол, эта служба просто призвана обеспечивать безопасность. Но, например, у нас в Швейцарии эту задачу выполняет полиция. Так что такого рода высказывания есть ни что иное, как отговорки. Мы ведь не искали специально доказательств, способных вывести на чистую воду лично министра спорта Виталия Мутко. Мы просто анализировали ситуацию bottom-up, то есть снизу-вверх.

- А вы понимаете, что попали между двух огней, то есть между США и Россией, опять находящихся в состоянии холодной войны?

- На меня никто никогда не давил, ни разу!

- То есть ни российская, ни американская сторона попыток давления не предпринимали?

- Были хакерские атаки. Но мы предприняли соответствующие меры безопасности еще до того, как начали работать. Кроме того, получить доказательства того, что за атаками стояла Россия или США было сложно.

- И это вам-то, бывшему министру обороны, было сложно получить эти доказательства?

- Вот именно. Когда-то швейцарская служба разведки подчинялась мне, это так, но не сейчас. Что касается нашей работы, то в ходе нашего расследования у нас были некоторые косвенные доказательства. У МОК, наконец, тоже ведь есть служба безопасности.

- Доказательство чего у вас были? Хакерских атак? Других видов шпионской активности? Ваш телефон прослушивался?

- Скажем так, в Швейцарии были некие лица.

- Российские шпионы были активны в Швейцарии?

- Ну, а как работают разведслужбы? Мы живем отнюдь не в раю. Во время конференции ВАДА в том же отеле находилась, например, делегация представителей российской разведслужбы. И мы осознали в тот момент: мы у них в разработке.

- Какие контрмеры были предприняты?

- Обычные. Секретарши работали за компьютерами, не подключенными к сети Интернет и вращались только в замкнутом кругу одних и тех же сотрудников. Ставни на окнах наших офисов были опущены. Помещения постоянно контролировались на предмет наличия в них прослушки. Находясь в них, мы не имели при себе никаких электронных гаджетов. Мы не хотели за счет своей наивности стать легкой жертвой.