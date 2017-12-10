В Речице фельдшер сделал замечание пьяному парню и получил два удара ножом 23 10.12.2017, 16:59

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Настоящая трагедия развернулась в маленьком городке на Гомельщине.

Вечером 4 декабря 34-летний фельдшер из Речицы получил два ножевых ранения за то, что сделал замечание 18-летнему парню, который справлял нужду «прямо на пешеходной дорожке перед домом, поливая чей-то припаркованный у бордюра автомобиль».

В редакцию «Сильных Новостей» обратилась супруга пострадавшего и рассказала подробности инцидента.

— Денис сделал замечание, сказал, чтобы тот хоть за угол зашёл, здесь люди ходят. Парень решил, что замечание ни к месту и просто-напросто набросился на мужа, ударил. Тот потерял равновесие и упал. Следующий удар муж смог предупредить и нанес удар в ответ. Парню посоветовал идти домой, так как физически супруг сильнее и ввязываться в драку безрассудно. Сам же он зашёл в подъезд и поднялся к председателю кооператива с просьбой посмотреть записи с камер наблюдения, установленных на доме, — рассказывает Марина.

Когда фельдшер и председатель вышли из подъезда, их встретила группа из четырех человек: 18-летний дебошир позвал на подмогу двух братьев и знакомого, чтобы проучить «хама» и устроить «засаду».

— Все остальное произошло молниеносно. Хулиганьё взяло мужчину в плотное кольцо. Но тот так просто сдаваться не стал, а снова бесстрашно дал отпор всей четверке. Женщина успела набрать «102» и сообщить о происшествии в милицию. Но в какой-то момент фельдшер громко вскрикнул и осунулся, а вся четверка бросилась врассыпную. Подбежав к мужчине, женщина поняла, что надо вызывать и скорую помощь. У того оказалось ножевое ранение живота, — сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Игорь Гришкевич.

Увидев, что ситуация вышла из-под контроля, зачинщик драки побежал в направлении одного из соседних домой и заскочил в подъезд. Но это не спасло парня от задержания. Раскладной нож он успел выбросить по дороге, однако найти его оказалось для сотрудников милиции не проблемой.

Задержали только инициатора драки. Его братья, удерживающие фельдшера, чтобы тот не сопротивлялся, находятся на свободе.

— Ужас произошедшего еще и в том, что на крики о помощи никто не откликнулся, хоть, как потом оказалось, многие их слышали, — не скрывает своего разочарования Марина. — Мой муж работает врачом скорой помощи, приходит на помощь другим, спасает жизни людей, а в этой ситуации ему на помощь пришла только хрупкая женщина, которая смогла оттащить его в подъезд и, возможно, этим спасла ему жизнь, сохранив детям прекрасного отца, мне — мужа, а родителям — сына.

В результате потасовки 34-летний речичанин получил два ножевых ранения и ушибы головы. «В данный момент мой супруг переведен из реанимации после двух оперативных вмешательств вследствие проникающих ранений брюшной полости», — рассказала жена пострадавшего.

Председателю кооператива повезло чуть больше: женщина получила травму головы и многочисленные ушибы мягких тканей.

В отношении 18-летнего парня возбуждено уголовное дело, санкции статьи которой предусматривают до 8 лет лишения свободы.