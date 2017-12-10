«Это преступление!»: Молодеченцы бурно отреагировали на планы по уплотнению 8 10.12.2017, 17:16

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Фото: kraj.by

Жители Молодечно готовы биться против уплотнения.

30 ноября в Молодечно презентовали проекты двух девятиэтажек в районе жилых домов по улицам Великий Гостинец 117, 119 и Мира 10, 12, пишет kraj.by.

Архитекторы обещают уплотнить дворы с учетом всех норм. А жители домов по Великому Гостинцу не верят в это и утверждают, что у них есть официальный запрет на строительство, выданный еще в 1996 году.

Из презентации мероприятие быстро переросло в горячие дебаты. Еще до его начала зал гудел голосами недовольных молодечненцев.

Молодечненцы, пришедшие на презентацию, не желают уплотняться

– Не хотим смотреть на ваши картинки, нам от них тошно, – шептались пожилые женщины на первых рядах.

– Нам из-за этой девятиэтажки солнце теперь вообще не светит, – говорили другие.

– Это преступление! – распалялись третьи.

Молодечненцы могли ознакомиться с проектами девятиэтажек

Начальник отдела архитектуры Светлана Хрусталёва пыталась снизить градус напряжения и призывала всех к спокойствию и взаимоуважению.

– Уважаемые граждане, – обратилась она, – поймите, еще никто здесь ничего не строит. Есть только акт выбора участка, который позволяет на нем проектировать. Если проекты не пройдут экспертизу, никакой стройки не будет.

Но жильцы домов настроены скептически даже к потенциальному строительству. Они считают, что при такой плотной застройке плохо будет и новоселам и уж тем более местным.

Несмотря на то, что у присутствующих разные адреса – Мира и Великий Гостинец – проблемы у них общие. Если девятиэтажки все-таки возведут, дома будут стоять «окна в окна», большинство квартир лишатся солнечного света, не будет хватать парковок, которые и сейчас в дефиците, а детям и подросткам станет негде проводить досуг.

«Для кого мы уплотняемся?»

Один из коротких монологов жительницы Молодечно сорвал аплодисменты присутствующих:

– Вот вы говорите, 11 000 человек стоит в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий в Молодечно. А давайте проанализируем, сколько квартир попало реально нуждающимся? Звонишь в УКС, спрашиваешь, кто может купить квартиру в только что построенном доме. И в ответ слышишь: любой желающий, даже минчанин или москвич. О чем это говорит? Для кого мы уплотняемся?

Жительница Молодечно не понимает, для кого строят дома

Светлана Хрусталёва в ответ на такое мнение молодечненки привела контраргумент:

– Сейчас УКС строит два долевых дома. И на сегодняшний день в 36-квартирный дом по Будавников только нуждающиеся подали 280 заявлений. И это первоочередные категории граждан – многодетные семьи, сироты.

«Как вводить новый дом при дряхлых сетях?»

Один из мужчин, выслушав возмущения сограждан, также решил задать свой вопрос. Он сомневается, и в этом его поддерживают соседи, что старые сети выдержат возведение новой многоэтажки.

– Существует водопровод, мощность которого рассчитана на подачу домов, которые в этом районе есть. И я могу сказать, что в нашем доме №119 (по ул. Великий Гостинец. – прим. Kraj.by) с 7-го по 10-й этаж уже сейчас вода плохо поступает, а порой ее вовсе нет. Что вы будете делать, когда возведете новый дом? Ведь потребность воды увеличится, а мощности не будет хватать?

– Нашим домам 50 лет, – подключается его соседка. – Каждый раз, когда включают отопление, трубы рвутся. И как вы думаете на этих несчастных полуживых, дряхлых коммуникациях строить 9-этажный дом?

Главный инженер УКСа Андрей Казунка считает, что средства, выделенные на проектируемый дом, позволят реконструировать существующие сети и облагородить дворы. Живые примеры тому – недавно построенные дома на Великом Гостинце и Волынца.

– Вы поймите, – объясняет он. – В бюджете на эксплуатацию города средств не хватает. Многие позиции «Коммунальник» не может закрыть. Строительство определенных домов помогает городу в реконструкции тепловых сетей, водопровода, канализации, в обустройстве дворов. Мы на 100% уверены, что эти районы будут благоустроены дополнительно.

«Вы сейчас последний кусок солнца у меня забираете»

Среди пришедших на встречу с архитекторами были не только пожилые люди, но и молодые пары, семьи с детьми. Один из таких молодых мужчин отметил, что проектирование новых домов вызывает вопрос соблюдения не только технических норм, но и «человеческих». По его словам, уже сейчас близлежащие сады переполнены. И свою дочь ему приходится возить в детский сад на Лесных. Та же участь, считает он, ожидает и жильцов потенциальной новостройки.

– Мы не против строительства, – подчеркивает он. – Я сам среди этих 11 000 людей, которым нужно улучшить жилищные условия. Но не на головах же строить! Эта новостройка станет ровно напротив моего окна, на четыре этажа выше него. А где свет? Я каждый год меняю обои из-за сырости. Вы сейчас последний кусок солнца у меня забираете!

Молодой мужчина не рад тому, что дома будут стоять близко друг к другу

Сквозь одобряющие возгласы и недовольные комментарии прозвучал голос директора ООО ПСП «Проектстрой» Ивана Авчинникова. Он отметил, что разделяет настроение людей и на их месте также был бы против строительства этих домов. Некоторые из аргументов жителей он считает обоснованными и даже принимает их.

– Но я также понимаю и руководство Молодечно, которое в таких условиях выбирает участки для строительства и пытается хоть как-то решить проблему уплотнения города, – заявил он. – В городе не хватает новых площадок, а чтобы получить пахотную землю возле 6 или 7 микрорайонов, нужно разрешение Лукашенко. Хочется найти компромисс, чтобы и проблемы с очередью решились, и застройщик был доволен и ваши интересы не ущемлялись. Я уверен, что можно построить дома, не нарушая строительных, санитарных норм и действующих нормативов по застройке городских территорий. Инсоляция проверялась как соседних домов, так и проектируемого дома. Специалисты делали расчеты. Дом здесь посажен не случайно, – сказал Иван Авчинников.