Украинский посол: Наша страна не согласится на миротворцев из ОДКБ 8 10.12.2017, 17:25

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Александр Левченко

Украина не потерпит на своей территории военных союзников cтраны-агрессора.

Посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине (2010-2017 гг.) Александр Левченко считает, что Россия может попытаться продавить решение о размещении на оккупированном Донбассе миротворцев ее союзников через ООН.

Об этом сообщает "Сегодня".

Он отметил, что Украина надеется на то, что миссией будет руководить "авторитетная страна".

"Важно, чтобы это был представитель авторитетной страны, которая отправит достаточно многочисленный контингент, к примеру, Канада – мы уже видели их заявление. Также Украина ожидает, что члены Нормандского формата – Франция и Германия – откликнутся и отправят своих военных. Наша принципиальная позиция – Россия не может иметь своих миротворцев", - рассказал Левченко.

Тем не менее, он признает, что вопрос о размещении миротворцев с стран ОДКБ может обсуждаться в ООН, хотя Украина и будет против.

"Остальные будут обсуждаться в ООН, в частности, насколько члены ОДКБ могут участвовать в миссии, учитывая их военные обязательства перед Россией, но Украина на участие миротворцев этих стран в миссии не согласится", – сказал посол.

Напомним, ранее глава МИД Беларуси Владимир Макей заявлял, что Беларусь готова отправить на Донбасс своих миротворцев.