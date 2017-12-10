Белоруска на Miss Supranational-2017: Я за натуральную красоту 5 10.12.2017, 17:59

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Ольга Грибовская рассказала о закулисье конкурса красоты, который прошел в Польше.

1 декабря в польском городе Криница-Здруй состоялось финальное шоу Miss Supranational-2017 - одного из пяти самых масштабных конкурсов красоты, который транслируется в 120 странах. За главный титул - корону и звание Miss Supranational-2017 - боролись 65 девушек со всего мира. Беларусь представляла 23-летняя брестчанка Ольга Грибовская. В интервью корреспонденту «Вечернего Бреста» Ольга рассказала о закулисье конкурса.

- Как вы оказались на конкурсе Miss Supranational-2017?

- Участвовать в этом проекте от Беларуси меня пригласила Национальная школа красоты (НШК). Наверное, выбор пал на меня, поскольку я уже имею опыт участия в подобных шоу. (Ольга была финалисткой конкурса «Мисс-Беларусь 2016», а в конце 2015 года выступила в Miss Tourism Queen of the Year International в Малайзии, где вошла в топ-10 из 60 участниц со всего мира. - Авт.)

- На конкурсах красоты по традиции девушки несколько раз дефилируют по сцене в различных нарядах, от национального костюма до вечернего платья. Где вы брали платья для шоу?

- Собирать необходимый гардероб помогала НШК. Был огромный список того, что требовалось привезти с собой. Выбирая одежду для выхода на сцену, нужно было придерживаться определенных критериев: платье для вечернего выхода или купальник - конкретного цвета, определенного цвета туфли... Сложнее всего оказалось отыскать у нас серебристое платье для финального выхода. С этим мне помог салон в Минске la Festa. Специально для меня работники салона покрасили одно из своих белых платьев в серебристый цвет, причем сделали это за одну ночь. Я безмерно благодарна этим людям.

Всего я везла с собой более 15 платьев. В отдельном чемодане - национальный костюм и наряд от la Festa. Оба были очень тяжелыми, потому что к ним вручную были пришиты камни. Национальный костюм мне предоставила НШК. Отдельный чемодан понадобился для обуви. Мы были в Словакии и в Польше. Там холодно. Поэтому с собой кроме туфель и босоножек надо было везти и теплую обувь, и спортивную - всего 17 пар. Меня даже на границе спрашивали: «Вы их не продаете?»

- Сколько дней длились репетиции? Они были сложными?

- Подготовка шла около двух недель. Шоу было очень масштабное. Пять дней мы даже не выходили из отеля - сутками репетировали. Сложной была хореография. Кому-то из девочек она давалась легко, кому-то - нет, но если у кого-то не получалось, начинали отрабатывать снова все вместе. Перед финалом у нас проводились preliminary - выступления перед жюри. Это необходимо для того, чтобы судьи могли познакомиться с участницами поближе.

- О чем спрашивало жюри?

- Я не ждала вопросов, а начала сама рассказывать о себе, о своей стране, о людях и природе. Пригласила членов жюри в гости в Беларусь. В итоге они задали мне только один вопрос: какой должна быть Miss Supranational. В первую очередь, это должна быть интеллигентная, умная, воспитанная девушка, которая может представить свою страну. И не важно, какого цвета у нее глаза, волосы, кожа... Это наднациональный конкурс. Miss Supranational должна быть красивой не только внешне. Подчеркнула, что в мире много ненатуральной красоты. И мы, участницы конкурса, должны показывать пример: не наклеивать искусственные ресницы, не накачивать губы, не делать пластические операции... Я поклонница натуральной красоты, даже волосы не крашу.

- Никаких «подножек» со стороны соперниц не было?

- Абсолютно нет. У нас был очень дружный коллектив. На всех конкурсах, в которых я принимала участие, девушки друг друга поддерживают, даже делятся косметикой, одеждой.

- У вас была группа поддержки на конкурсе? Помогал ли вам как-то ведущий шоу Miss Supranational-2017 Иван Подрез, который работает в Беларуси на телеканале «ОНТ»?

- Поддержать меня на конкурсе приехали родители и сотрудницы из НШК. Да, Иван Подрез тоже приободрял во время репетиций. На конкурсе был и Сергей Биндалов - белорус, ставший первым vice-Mister Supranational-2016, он тоже давал мне советы. Много теплых слов писали люди в соцсетях. Но, к сожалению, этого оказалось недостаточно, чтобы набрать необходимое количество баллов в голосовании в интернете. Хотелось бы больше популяризировать конкурсы красоты в Беларуси. Девушкам, которые представляют свою страну за рубежом, очень нужна поддержка соотечественников. И она должна выражаться не только в личных сообщениях, но и в голосовании, в поддерживающих комментариях. Эту активность видят организаторы. Им намного интересней приглашать и продвигать на конкурсе страны, население которых заинтересовано в этом.

- Что лично вам дают конкурсы красоты?

- Во-первых, я понимаю, что участие в них - это не только мой выбор, но и тех людей, которые хотят, чтобы Беларусь представили с лучшей стороны. Мне нравится эта ответственность. Мне действительно нравится рассказывать о нашей стране, и я хочу, чтобы все знали, что у нас есть красивые, умные девушки. Во-вторых, лично мне эти конкурсы дали много друзей по всему миру. С выступления в Малайзии уже прошло два года, а я до сих пор общаюсь с участницами. На Miss Supranational-2017 я сдружилась с девушками из России, Казахстана, Доминиканы, Сербии, Японии, Китая, Кореи - всех не перечесть.