Белорусы об отечественных джинсах: Levi`s и Wrangler готовят бумаги о банкротстве 6 10.12.2017, 18:27

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Пользователи Байнета шутят над потугами Беллегпрома.

Руководство Оршанского льнокомбината пообещало представить в следующем году коллекцию из льняного джинса, пишет «Салiдарнасць».

— Когда мы только подступались к производству, предполагалось, что ткань будет недешевой, а потому готовые изделия будут относиться к премиум-классу, — приводит БелТА слова начальника управления Оршанского льнокомбината Игоря Ещенко. Хочется порадоваться за отечественных производителей, которые осчастливили белорусов давно обещанными льняными джинсами, да еще и по цене в два раза ниже, чем предполагалось. Вот только что-то не видно очередей в фирменных магазинах за джинсами по цене 25 долларов за пару.

Может быть, их никто не носит, кроме главы Беллегпрома Николая Ефимчика, расхваливавшего новые джинсы, когда их цена составляла 100 рублей?

В Байнете народ с воодушевлением воспринял анонс о выпуске джинсовой коллекции от Беллегпрома.

«Levi's и Wrangler готовят бумаги о банкротстве», — пишут пользователи на дискуссионной площадке talks.by.

«Рестайлинг» коллекции ещё через 2 года. Турки просто ржут в голос с нашего легпрома».

«Ощущение такое, что разрабатывают межконтинентальную ракету».

«Странный бизнес план у них какой-то – ожидали, что будет в 2 раза дороже, а получилось вон оно как! Калькулятор не пробовали в руки брать?» — удивляются на форуме.

Как пишут белорусы, штаны премиум-класса — это, конечно, круто, но заходили ли герои производства в секонды, где постоянно толчется народ?