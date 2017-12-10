Амет Озенбашлы: Крымские татары воспрянули духом 10.12.2017, 18:41

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Амет Озенбашлы

Крымские татары - настоящий пример борцов за свободу и независимость.

В декабре 2017 года в Украине как никогда масштабно, на самом высоком государственном уровне, проходят памятные мероприятия в честь 100-летия Первого Курултая крымскотатарского народа, пишет «Крым.Реалии».

К сожалению, страницы этой славной истории крымских татар долгие десятилетия скрывались и фальсифицировались советской историографией. А потому в историческом знании о тех событиях столетней давности немало лакун и белых пятен. Многие документы до сих пор не опубликованы.

Предлагаем вашему вниманию один из таких ценных документов – речь на Съезде народов (проходил в Киеве 8-15 (21-28 по новому стилю) сентября 1917 года) представителя крымскотатарской делегации Амета Озенбашлы.

Амет Озенбашлы – один из лидеров и организаторов Первого Курултая крымскотатарского народа, личность подлинно трагической судьбы (подробнее о нем см. здесь).

Из его речи ясно прослеживается, сколь драматический исторический путь прошли крымские татары после аннексии Крыма Российской империей в 1783 году. Массовые эмиграции как следствие политики выдавливания коренного народа с родной земли, многочисленные земельные и религиозные притеснения, политика ассимиляции, которая проводилась царским правительством, – такими были эти полтора века унижения и бесправия.

Настолько нестерпимой была эта жизнь, отмечает автор, что часть крымских татар покидала любимый Крым, осознавая ту печальную участь, которая ждет эмигранта на чужбине, а часть крымских татар осталась на родине в надежде, что «хоть когда-нибудь на горизонте России ярким пламенем воссияет лучезарное слово свободы». И вот наконец рухнула империя Романовых и пришла долгожданная свобода, которую так ждали порабощенные Российской империи народы, в том числе крымские татары.

Речь Амета Озенбашлы была опубликована в журнале «Свободный союз» (№2, ноябрь 1917 года), который был учрежден Съездом народов. Текст публикуется без купюр, нормы орфографии и пунктуации приведены в соответствии с современными, стилистические особенности сохранены.

Речь представителя крымских татар Амета Озенбашлы

Передаю искренний селям крымских татар от лица Крымско-Мусульманского Исполнительного комитета.

Среди народов и племен, над которыми в течение целого ряда десятков лет так безжалостно глумился русский бюрократизм, честь и достояние которых так безбожно попирали приспешники пресловутых Романовых, находились и потомки славного Тамерлана, заброшенные по капризу судьбы с привольных степей Туркестана на Крымский полуостров, на этот обетованный уголок земного шара, поистине достойный названия райского уголка. Но далеко ли райской жизнью жили крымские татары в этой жемчужине России? Много страданий, много мучений пережили они под владычеством русских царей. «Фонтан слез», воздвигнутый одним из прозорливых предков крымских татар и по сей день оплакивает их горемычную жизнь.

Когда взорами ловя кристаллы чистых вод, в невольном изумлении прислушиваемся к падению капель, то будто слышится печаль чья-то в их падении и мнится чей-то дух, тоскуя, в них живет и невольно, когда обращаешься к нему со словами поэта:

Безмолвен ты, угрюм, ушел навеки в горы,

А камни падают и падают в тиши…

О чем же льются так и плачут эти слезы,

Чья боль в них слышится взволнованной души,

Какая же печаль, какая тайна скрыта

В паденьи слез твоих, тоскующий фонтан

Не сердце ль было чье безжалостно разбито,

Не тяжкий ли удел кому судьбой был дан.

Не унеслось ли что навеки без возврата,

Не закатилось ли падучею звездой

Не жизнь ли молодой оплакана утрата

Последней, горькою, безмолвною слезой.

На что в ответ несется – «Свобода! Свобода!». Со дня покоренья Крыма уже наносятся один за другим смертельные удары вольной жизни крымских татар и сыплются один за другим на мощный и здоровый некогда татарский народ.

Великолепные луга и пастбища, роскошные леса и плодотворные поля, словом все земли наши постепенно раздаются разным князьям, боярам и дворянам. Лишенные таким образом единственного источника жизни земли, татары в недоумении ищут помощи и поддержки у духовенства трусливого, вдобавок к этому и крайне реакционного, конечно, за немногими исключениями.

Духовенство наше в контакте с буржуазными элементами татар, всякими мурзами, беками и ага, из боязни лишиться дарованных им новыми властелинами привилегий, остаются глухими ко всяким страданиям народа. Ободренные таким результатом своей хитроумной политики, русские правители все смелее и смелее подтачивают народный организм. Со специальной миссией ассимилирования командируются в Крым всякие Ильминские. Несмотря на полное обеспечение татарам неприкосновенности национальных и религиозных традиций при отбывании воинской повинности, солдат-татар потчуют свининой, заставляют становиться на молитву наряду с православными с обнаженной головой перед иконостасом, петь солдатские песни, в коих очень часто упоминается оскорбительное для татар слово «басурманин».

Не желая утруждать ваше благосклонное внимание перечислением таких позорных деяний, я скажу лишь то, что лишение татар земли и закабаление по русскому образцу этих свободных от природы сынов привольных степей с одной стороны, поругание национального достоинства и чести с другой, понудили крымских татар к массовым эмиграциям.

Обездоленная совершенно и предоставленная самой себе татарская масса так и должна была растаять бесследно. Но не могла примириться с приговором этим, произнесенным ненавистными хозяевами над ни в чем не повинной нацией, интеллигенция татарская, и в 1905 году она подняла клич ко всем лучшим сынам России и хотела обратить их внимание на печальное и крайне безвыходное положение крымских татар.

В 1905 году, в эту короткую эру миражных свобод, союз татарских учителей требовал национализации школы, реформы духовного правления и превращения вакуфных капиталов и имуществ в национальный фонд, дабы этим самым хоть на половину облегчить участь крымских татар и удержать хотя бы оставшуюся часть в Крыму, с которым слишком тяжело было расставаться татарам. Но реакция не заставила себя долго ждать. Союз этот вскоре был разогнан. Часть крымских татар, не желая дальше терпеть позорного гнета царизма, опять покинула свой родной край, вполне сознавая ту печальную участь, которая ждет эмигранта на чужбине, а часть крымских татар осталась все же в Крыму в надежде, что хоть когда-нибудь на горизонте России ярким пламенем воссияет лучезарное слово свободы.

Татары с невыразимым нетерпением готовились к этому дню. Одна часть посылала своих детей за границу, а другая определяла детей в гимназии. Если с одной стороны более широкие круги крымских татар инстинктивно чувствовали приближение этих великих дней и подсчитывали свои ресурсы, то учащаяся молодежь и вся интеллигенция, болевшая душой за свой народ, в непрерывном контакте и с полным сознанием своего долга готовилась так сказать к бою.

Вот почему сейчас же по объявлении свободы крымские татары, как один человек, воспрянули духом и с распростертыми объятьями встретили свободы, возвещенные русской революцией. На делегатском съезде от 25 марта сего года крымские татары устами двух с лишком тысяч делегатов выбрали в Симферополе особый полномочный орган Крымско-мусульманский Исполнительный комитет, постановили упразднить существовавшую вакуфную комиссию и заведывание вакуфными имуществами всецело взять в свои руки, произвести немедленную реформу духовного правления со всеми подчиненными ему органами. И вот татарская интеллигенция, сконцентрированная вокруг этого комитета, проникнутая с ног до головы революционным духом, работает с неувядаемой силой и неисчерпаемой энергией над реализацией чаяний народа. Для освобождения от буржуазного землевладельческого класса 80% татарского крестьянства, представленная в этом комитете молодая интеллигенция включила в свою программу социализацию земли.

Для упрочения и обеспечения достигнутых благ она в числе первых провозгласила принцип федерализма и с нетерпением ждала объявления этого принципа остальными народностями России. Вот почему мы были ярыми защитниками федерализма на первом Всероссийском мусульманском съезде с лишком 30 миллионов российских мусульман, который и не замедлил принять лозунг федерализма. Вот почему в дни борьбы Украины за свою автономию еще два месяца тому назад КМИК счел своим долгом делегировать в Раду своих представителей, сообщить Раде, что под гордо поднятым ею знаменем федерализма тесными рядам сплочено 30-миллионное мусульманство России и крымские татары, в частности.

Несмотря на упорное сопротивление реакционных элементов, всячески старавшихся тормозить стремительный поток национальной жизни, эта же интеллигенция, эти свободные сыновья заточенных матерей не желая больше терпеть являющейся унижением для всего народа изолированности своих сестер и матерей, гордо провозгласили эмансипацию татарки-мусульманки, чему примером может служить то, что в числе делегации приехавшей сюда для решения судьбы целого народа находилось две татарки. А это для нас, в нашем мире, не может не считаться, одной из крупных побед.

Одновременно с этим почти ежедневно, почти во всех уголках Крыма устраиваются митинги, разрабатываются программы для элементарных, средних и учебных заведений, открывается целая сеть школ, организуются всякие курсы, учреждаются очаги воспитания, детские сады и т.д.