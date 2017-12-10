В Минске открылся кошерный ресторан «7.40» 10.12.2017, 18:48

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Небольшой зал, подготовленный для фуршета, был забит практически до отказа.

В Кошерные заведения открывались в городе и ранее (в 1990-е годы работал ресторан «Парк», не так давно был кошерный зал в ресторане «Яблоко»), но эти проекты по тем или иным причинам были закрыты, пишет krynica.info.

«7.40» — новая попытка создать в Минске заведение с кошерной кухней. Ресторан расположен по адресу улица Мельникайте, 3 напротив «Национальной школы красоты».

Небольшой зал, подготовленный для фуршета, был забит практически до отказа. Около полусотни приглашенных гостей, включая представителей религиозных общин, бизнеса, культуры и общественных деятелей, пришли познакомиться с новым заведением. С участием раввина к дверям заведения была прибита мезуза.

По своему уровню ресторан «7.40» попадает в среднюю ценовую категорию.