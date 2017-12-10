Сколько предлагают швеям, которые «прилично зарабатывают» по мнению Лукашенко 2 10.12.2017, 18:56

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На некоторых предприятиях им обещают минималку.

«Сегодня швейным производством заниматься выгодно. Швей в стране не хватает. И эта нехватка серьезно подняла заработную плату. Швея сегодня получает приличные деньги», — заявил Александр Лукашенко 8 декабря во время встречи с коллективом ОАО «Камволь».

Tut.by посмотрел в общереспубликанском банке вакансий, какие деньги готовы платить наниматели швеям.

Минималку обещают швеям на предприятии «Внештрансторгсервис» в Новополоцке, Мстиславской швейной фабрике, Оршанскаяой фабрике художественных изделий, ОАО «Мотекс», Хойникской фабрике художественных изделий, ОАО «Славянка», РУП «Слуцкие пояса».

На получку от 300 рублей ищут швей могилевская швейная фирма «Вяснянка», открытое акционерное общество «Коминтерн», ООО «Добрушспецодежда», ОАО «Гродно Рембыттехника», ОАО «8 Марта» (швейный цех в городе Ветка).

Зарплату от 400 рублей швеям предлагают в ОАО «ГАЛАНТЭЯ», СООО «Конте Спа», ЗАО «Калинка», ООО «Нелва», ОАО «Речицкий текстиль», ОАО «Дзержинская швейная фабрика «Элиз».