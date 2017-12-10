Сторонники Саакашвили разбили витрину магазина Roshen в Киеве 10.12.2017, 19:11

Фото: rbc.ua

Марш «За импичмент!» закончился хулиганством.

В Киеве сторонники лидера партии "Рух нових сил", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили разбили витрину фирменного магазина Roshen недалеко от изолятора временного содержания Службы безопасности Украины, где содержится политик. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Участники акции скандировали "Порошенко на нары" и бросали снежки в магазин, оцепленный сотрудниками полиции.

В полиции оценили количество участников акции в 2,5 тыс. человек, а организаторы – в 50 тыс.