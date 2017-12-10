Минчанин о Статкевиче: Это человек, который представляет оппозицию в Беларуси 9 10.12.2017, 19:32

4,069

ФОто: citydog.by

Журналисты решили узнать, насколько хорошо белорусы знают российских и белорусских политиков.

На прошлой неделе citydog.by решил выяснить, как у минчан с политическими деятелями.

Журналисты показывали минчанам портреты российских и белорусских политиков.

СЕРГЕЙ

энергетик

ФОТо: CITYDOG.BY

– Все знакомы, разве что одного парнишку молодого не припоминаю. Как же не узнать Статкевича, представляющего оппозицию в нашей стране.

О Кобякове: Белорусский премьер-министр. Семашко вроде?

О Жириновском: Это тот еще клоун, а не политик – мое мнение.

О Навальном: Какой-нибудь топ-менеджер компании в России

О Макее: Ну, его тоже показывают по телевизору все время. Как его…

ДМИТРИЙ

программист

ФОто: citydog.by

– Я понял вашу фишку: у вас тут перемешаны и российские, и белорусские политики. Допустим, был Сергей Лавров – министр иностранных дел России, а потом промелькнул где-то Макей, который в Беларуси ту же должность занимает. Потом премьер-министры Медведев и Кобяков. Фамилии мне известны, в отличие от того, что делает в нашей стране последний.

О Жириновском: Он популист, отрицательно к нему отношусь.

О Статкевиче: Статкевич – самый жесткий оппозиционер Беларуси. Единственный, кто не написал прошение о помиловании и дольше всех сидел.

О Навальном: Единственный в России, кто может составить конкуренцию нынешней власти. Его поэтому и не допустили к выборам. У меня к нему положительное отношение, в отличие от других кандидатов.

ВИКТОРИЯ

безработная

ФОто: citydog.by

– Не скажу, что лица для меня новые, так как многих узнаю. Премьер-министр России Медведев, о котором могу сказать лишь то, что он все время с Путиным. Лавров – министр иностранных дел России.

О Жириновском: Его трудно не узнать, лидер ЛДПР! Довольно экспрессивная и эмоциональная личность, хотя сейчас он стал более спокойным, возраст сказывается, видимо. Идеи у него бредовые, откровенно говоря.

О Кобякове: Это тоже белорусский премьер-министр, но имя и фамилию не вспомню.

О Статкевиче: Его постоянно задерживают и арестовывают, тоже бывший кандидат в президенты. Он мне импонирует. Интересный мужчина.

– А это Навальный, да? Он лидер оппозиции в России. Тут же и Медведев, которого Навальный все разоблачает.

ВИОЛЕТТА

инженерка

ФОто: citydog.by

О Кобякове: Это Семашко? Он однозначно премьер-министр Беларуси.

О Макее: Знаю таких, министр иностранных дел в нашей стране. Фамилия крутится на языке, Макей же?

О Статкевиче: Наш главный оппозиционер. По-моему, его осудили и он сидел некоторое время за выборы в 2010 году. Я считаю, что он тоже далеко не глуп. Возможно, если бы он пришел к власти, то ничего плохого не случилось бы. Какие-то большие перемены в стране точно бы были.