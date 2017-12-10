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Госдеп США: Всеобщая декларация прав человека - «маяк надежды»

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  • 10.12.2017, 20:24
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В День прав человека Госдепартамент США выступил с заявлением.

Государственный департамент США выступил с заявлением по случаю Международного дня прав человека. 69 лет назад, 10 декабря, Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Этот международный документ был призван содействовать уважению человечского достоинства, равных и неотъемлемых прав всех людей. В Декларации закреплено, что уважение прав человека – это основа свободы, справедливости и мира, передает «Радио Свобода».

Для тех, кто оказался на чужбине, спасаясь от конфликтов, кто борется против репрессивных правительств или эксплуатируется ради выгоды других, Всеобщая декларация прав человека остаётся "маяком надежды", говорится в документе, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства США. Права человека и демократию в Вашингтоне считают приоритетом внешней политики США.

Отмечая Международный день прав человека, США подтверждают свою приверженность основным ценностям демократии и защите прав человека, свободы и достоинства всех людей. Соединённые Штаты призывают все государства соблюдать положения Всеобщей декларации прав человека и одинаково применять их для всех. Мир будет безопаснее, если каждый человек сможет в полной мере реализовать себя, а каждое государство будет свободно от тирании. С этим заявлением выступил 10 декабря Государственный департамент США.


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