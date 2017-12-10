Авиаэксперт: Новой ракетой Илон Маск заткнет за пояс «Роскосомс» 14 10.12.2017, 20:47

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Иллюстрационное фото

Новая ракета Маска поднимет в два раза больше, чем лучшая российская ракета

Новая ракета-носитель Falcon Heavy американской компании SpaceX станет самой мощной ракетой современности. Об этом рассказал российский авиаэксперт Вадим Лукашевич на своей странице в Facebook, пишет Гордон.

"Достаточно сказать, что Falcon Heavy способна поднять более чем в два раза большую нагрузку (более 50 тонн на низкую орбиту), чем самая мощная российская ракета "Ангара-А5". В истории космонавтики были только три ракеты, превосходящие Falcon Heavy, – это американский Saturn-5, доставлявший американских астронавтов на Луну, и советские Н-1 (предназначалась для высадки одного космонавта на Луну, было четыре неудачных пуска), и "Энергия" (два успешных пуска, второй раз – с "Бураном")", – сообщил эксперт.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день новая ракета, запуск которой анонсировал глава SpaceX Илон Маск, будет самой мощной из ныне летающих.

"Этим пуском американский частник "заткнет за пояс" и свое NASA, и наш "Роскосмос". Вот только NASA через несколько лет "отыграется", запустив еще более мощный носитель SLS (разработка вышла на стадию испытаний "железа"), а мы даже в обозримой перспективе ответить ничем не сможем. Ну, разве что очередной демагогией Рогозина (вице-премьер России Дмитрий Рогозин. – прим.)", – подытожил Лукашевич.

2 декабря Маск сообщил, что SpaceX планирует в январе 2018 года запустить с мыса Канаверал свою новую разработку – ракету тяжелого класса Falcon Heavy, "полезным грузом" которой станет его электромобиль Tesla Roadster вишневого цвета.

SpaceX – американская компания, основанная в 2002 году Маском с целью сократить расходы на полеты в космос и открыть путь к колонизации Марса. Компания разработала ракеты-носители Falcon 1 и Falcon 9, а также космический корабль Dragon.

В 2018 году компания намерена увеличить количество запусков примерно на 50%.