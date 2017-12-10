Минчанин: На меня в вагоне метро напал парень с молотком в ответ на мое замечание 10 10.12.2017, 21:17

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Добиться возбуждения уголовного дела жителю столицы не удалось.

В конце ноября читатель onliner.by Илья отправился на встречу с отцом на метро. Поездка закончилась в отделении милиции: по материалам УВД, случайный попутчик в ответ на замечание минчанина по поводу распития спиртного достал из рюкзака молоток и поднял его, изобразив замах. Илье и еще одному очевидцу удалось удержать молодого человека и передать сотрудникам правоохранительных органов. Правда, добиться возбуждения уголовного дела не вышло. Почему?

«Когда вошел в вагон, были свободные места, я присел. На станции „Купаловская“ зашел пьяный молодой человек, что было видно невооруженным взглядом, — вспоминает Илья. — Я еще удивился, мол, как таких впускают на станцию. Вскоре парень из рюкзака достал 1,5-литровую пластиковую бутылку пива и начал распивать у всех на виду. Все молчали. Рядом со мной освободилось сидячее место, и этот нетрезвый человек поставил свой рюкзак на это место. Спустя какое-то время снова достал пиво, на что я сделал замечание. В ответ он засунул бутылку в рюкзак и из другого кармана достал молоток и замахнулся на меня».

«Я быстро отреагировал, сделал захват и прижал его руку с молотком к поручню, — описывает развитие событий минчанин. — Рядом стоял мужчина, я попросил его нажать кнопку вызова машиниста и вызвать сотрудника МВД на платформу следующей станции. Позже подошел другой пассажир, он выхватил молоток и помог мне вывести парня на платформу. Там усадили его на скамейку и стали ждать сотрудника милиции. Потом в опорном пункте я написал заявление. Спустя примерно час задержанного увезли на медосвидетельствование. Пришлось ждать, пока он не приехал обратно — чтобы вновь отправиться в Партизанское РУВД, на сей раз всем вместе. Там оказалось, что камер в вагоне не было, свидетели по сторонам разбежались. Позже началось разбирательство, раза три я еще лично приезжал дополнял показания и подписывал их».

Позже пришло письмо из милиции, которое расстроило и возмутило Илью: в возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство» отказали на основании отсутствия состава преступления. «Оснований полагать, что действиями С. был грубо нарушен общественный порядок и выражено явное неуважение к обществу, не имеется, — говорится в постановлении. — Субъективная сторона хулиганства характеризуется прямым умыслом, желанием совершить действия, которые очевидно для виновного нарушают общественный порядок и выражают явное неуважение к обществу, что в вышеуказанной ситуации не имеет места».

В итоге в замахе молотком усмотрели административные правонарушения: мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в общественном месте, умышленное причинение легких телесных повреждений (у Ильи остались ссадины на правой кисти).