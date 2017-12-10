Макрон: Израиль должен делать смелые шаги навстречу Палестине 10.12.2017, 21:55

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Президент Франции в Париже встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к "смелым шагам навстречу палестинцам". Макрон и Нетаньяху провели переговоры 10 декабря в Париже. Французский лидер одновременно осудил любые атаки на Израиль, предпринятые палестинцами в последние дни, передает «Радио Свобода».

Речь идёт о неоднократных обстрелах израильской территории со стороны палестинцев. Некоторые ракеты упали на палестинские территории, другие были перехвачены израильской системой ПРО. Одна ракета упала, не разорвавшись, в Сдероте. В ответ армия Израиля нанесла удары по позициям исламистской группировки ХАМАС в секторе Газа. Погибли двое членов военного крыла ХАМАСа.

Перед вылетом в Париж, премьер-министр Израиля обвинил Евросоюз в лицемерии и двойных стандартах. Критика связана с несогласием евпропейских политиков с позицией президента США Дональда Трампа, заявившего на днях о признании Иерусалима столицей Израиля.

Визит Биньямина Нетаньяху был запланировал до заявления Дональда Трампа о решении Белого дома признать Иерусалим столицей Израиля и намерении США перенести из Тель-Авива в этот город свое посольство. После переговоров с Эммануэлем Макроном премьер Израиля отправится в Брюссель на встречу с министрами иностранных дел стран Евросоюза.

Тем временем, главы МИД Лиги арабских государств, собравшиеся в Каире, призвали Вашингтон отменить решение по Иерусалиму.