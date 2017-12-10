Порошенко: Все зло России в Украине методично фиксируется в Гааге

Порошенко: Все зло России в Украине методично фиксируется в Гааге1
- 10.12.2017, 22:21
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Россия не сможет избежать ответственности за совершенные преступления в украинском Крыму и Донбассе.
Все злодеяния, которые совершает страна-агрессор РФ в Украине, методично фиксируются в Гааге. Об этом говорится в обращении президента Петра Порошенко по случаю дня Международного дня прав человека, пишет liga.net.
Президент подчеркнул, что Россия не сможет избежать ответственности за совершенные преступления в украинском Крыму и Донбассе.
"И каких бы усилий не прилагала Москва, все злодеяния, которые совершает оккупант на нашей земле, методично фиксируются в Гааге", - сказал Порошенко.
По его словам, болезненной ситуация остается в Крыму, права украинцев российские оккупанты нарушают каждый день. "И эта тенденция только усиливается", - сказал президент.
Сегодня отмечается Международный день прав человека.
В результате оккупации Крыма с 2014 года были незаконно лишены свободы в рамках политически мотивированных так называемых уголовных дел минимум 70 человек.
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.