WSJ: Трамп готовит план по восстановлению инфраструктуры США за $1 триллион 10.12.2017, 22:56

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Дональд Трамп

Белый дом готовит крупный проект по реновации дорог и мостов.

Согласно опросам общественного мнения, многие американцы поддерживают такую инициативу

Белый дом представит план по восстановлению авто- и железных дорог и мостов за $1 трлн в январе 2018 года, сообщает Wall Street Journal (WSJ), пишет rbc.ru.

По данным газеты, советники президента США предлагают потратить напрямую из федерального бюджета $200 млрд, а остальные средства получить от частных инвесторов и местных администраций. При этом Белый дом для выделения средств из бюджета собирается сократить расходы по другим статьям.

В Вашингтоне широко распространено мнение, что конгресс вряд ли одобрит затратную инициативу после принятия налоговой реформы, которая и так увеличит дефицит бюджета на $1 трлн, пишет газета. Однако советники Дональда Трампа уверены, что их план получит поддержку в обществе.

Опросы общественного мнения, с результатами которых уже ознакомились в Белом доме, показывают широкую поддержку инвестиций в инфраструктуру среди групп населения, поддержавших Трампа, например белых мужчин без высшего образования. Среди тех, кто не голосовал за Трампа, подобная инициатива также популярна. 52% проголосовавших за кандидата от демократов Хиллари Клинтон в 2016 году, поддерживают реновацию инфраструктуры. Около 53% белых мужчин в штатах, проголосовавших за Клинтон, — за реновацию, равно как и 51% тех, кто не поддерживает работу Трампа.

«Инфраструктура — это проблема, с помощью которой мы можем перевести людей в колонну поддерживающих работу президента и заручиться поддержкой для будущих инициатив», — сказала WSJ заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.

Впрочем, для старта реновации придется преодолеть оппозицию в конгрессе: переубедить республиканцев, которые против сокращения бюджетных расходов, и демократов, считающих, что государство должно финансировать такие проекты напрямую.

В начале декабря сенат конгресса США одобрил законопроект о пересмотре американской налоговой системы. Трамп называл реформу «крупнейшим снижением налогов в истории страны», однако главными бенефициарами снижения окажутся крупные корпорации. Налог на их прибыль снизится с 35 до 20%. В отношении физических лиц будет применяться три категории подоходного налога — 12, 25 и 35%, тогда как сейчас минимальный подоходный федеральный налог составляет 10%.