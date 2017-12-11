«Все началось с Костюшко»: Как возрождают Коссовский замок 3 11.12.2017, 7:54

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Местные жители называют отстроенный дворец «домиком Барби».

«Это была трагедия: две недели дворец горел, две недели мы плакали», — говорит Виктория Савостина, жительница Коссово. В 1944-м, когда партизаны подожгли резиденцию Пусловских, ей было 14. Тот пожар, дым от которого месяц стоял над городом, она помнит до сих пор», - говорится в репортаже tut.by.

«Много лет женщина жила рядом с руинами, оставшимися на месте пепелища. Жила и даже не представляла, что в свои 87 она снова приедет во дворец на экскурсию. 10 ноября 2017 года в Коссовском замке Ивацевичского района официально открыли временную экспозицию.

— И это была такая радость! — не скрывает эмоций того дня Виктория Иосифовна. Она только от плиты, ужин готов — можно и отдохнуть. Женщина садится на диван, говорит о дворце и улыбается. Коссовский замок она помнит с детского сада — с 1936 года:

Замок Виктория Иосифовна помнит с шести лет

— День не скажу, но люди тогда отмечали праздник леса. Нас, малышей, посадили на телегу и повезли в замок. А там столько народу! Обсуждают что-то, веселятся. Для местных это было не просто здание, а центр культуры и образования. Там проводили курсы пчеловодов, сельхозрабочих, занятия кройки и шитья.

Прошло более 80 лет, и история повторилась. Викторию Иосифовну и еще несколько активных пенсионеров привезли в Коссовский замок. Только теперь уже не на лошади, а на школьном автобусе.

— Не верила, что когда-нибудь опять увижу его таким красивым, — говорит Виктория Иосифовна. — Много лет после пожара тут не велись никакие работы, только новые надписи на стенах появлялись. И вдруг в 2008-м стали лес рубить, руины расчищать. Мы были так счастливы, что мне одной и не рассказать…

«Смотрю кругом — будто в другом мире»

Ольга Пархута, старший научный сотрудник музея Тадеуша Костюшко и по совместительству наш гид по Коссовскому замку, родом из Ивацевичей. Экскурсовод встречает нас у дворца и рассказывает, что впервые попала сюда лет в 16.

Белая бальная комната. Высота стен здесь почти шесть метров

— Зашла, а тут руины, — поднимается она по ступенькам к замку. — Смотрю кругом — будто в другом мире. И я подумала: нужно обязательно сюда вернуться и сестру с собой взять. А от Ивацевичей до Коссова километров 15, местность холмистая. И мы на велосипедах с горки на горку… Устали, но добрались. И так хорошо, такая красота вокруг.

Бело-розовые стены Коссовского замка возвышаются над городом. За цвет местные прозвали замок домиком Барби. Сейчас в той части здания, где проводят экскурсии, вместо руин — белые стены. Когда-то тут была Белая комната, а в ней — камин.

Со стороны дворца — музей-усадьба Тадеуша Костюшко, озера — искусственное и природное

— Раньше здесь проводились балы, теперь тут пять залов временной экспозиции, — рассказывает Ольга, останавливаясь у окна. — Смотрите, вид какой — вдалеке усадьба Костюшко, справа и слева озера. Дворец окружали экзотические растения, а по ночам его охранял лев.

В 1838 году возводить Коссовский замок начал Вандалин Пусловский — местный владелец фабрик и заводов. Промышленник хорошо зарабатывал и охотно вкладывал деньги в строительство родового имения. Сказочный дворец был готов за 12 лет. Потом его, правда, реконструировали, в здании менялось количество комнат — с 88 до 132.

— Пишут, что в этой Белой комнате когда-то ходили по стеклянному полу, а под ним плавали тысячи экзотических рыбок, — возвращается к истории Ольга. — Вряд ли это, конечно, правда. Возможно, здесь просто стоял аквариум, а может, он располагался в подвале, и его верх занимал часть зала.

Теперь же здесь витрины с монетами, ложками и прочими артефактами, найденными при строительстве.

«С ноября у нас побывало уже около 500 туристов»

Величия Белой комнате придает и высота стен — тут они почти шесть метров. Смотришь вверх — а там, над нами, когда-то располагалось еще одно помещение для танцев. Сейчас, возможно, здесь будет конференц-зал.

Макет замка. По всем документам башен в замке 12. Но, если внимательно пересчитать их на макете, получается 10. Еще две симметричные башни, полагает Ольга, находились на браме. Четыре центральные башни символизируют хлебные месяцы — май, июнь, июль, август.

Во времена Пусловских комнаты в доме были разных цветов. В голубой и розовой, например, музицировали, в черной — проводили азартные игры. А систему коридоров организовали так, что два с половиной дня в году одну из комнат солнце полностью заливало светом. Чуть позже, объяснят строители, планировку здания немного поменяли, поэтому проверить, правда это или нет, сложно.

— С ноября у нас побывало уже около 500 туристов, — продолжает Ольга по пути в следующий зал. — Многие из них, когда попадают во дворец, говорят: очень хочется почувствовать дух того времени, просят показать старую кладку. Смотрите, старый кирпич более темный.

А на кладке, если присмотреться, чуть заметный привет из прошлого «Здесь был…». Имя автора фразы не сохранилось. Фамилия же последнего владельца дворца — князь Ольденбургский.

— Считается, что сын Вандалина Пусловского проиграл Коссовский замок в карты, — возвращается к истории гид. — Хотя, на самом деле было немного по-другому. За карточные долги дворец отошел банку, и на аукционе за копейки его купил князь Александров. Все ценное он вывез отсюда к себе в Россию, а имение перепродал.

В Первую мировую дворец Пусловских разграбили, а во Вторую — сожгли.

Замок после пожара

— Сгорела деревянная крыша, окна, перекрытия, — перечисляет Ольга. — Уцелели только внешние стены. Старожилы рассказывают, что после войны люди пробовали разобрать дворец на кирпичи, но не смогли. Настолько крепко их держал раствор. Пишут, в те времена в него добавляли яйца птиц и кровь крупного рогатого скота. Это и сохранило нам руины.

«Приехали саперы, оказалось, авиабомба действующая»

Руины во дворец превращают сотрудники «Брестреставрации». В интервью газете «Культура» архитектор Владимир Казаков рассказал, что реконструировать замок хотели еще в 1989 году. Заказчиком тогда выступил местный совхоз. Председатель мечтал превратить замок в профилакторий. Комиссия из Минкульта приехала, посмотрела. Элементы музея, решила, все-таки нужно сохранить. И переговоры на время затихли. Позже найти инвестора оказалось еще сложнее.

Когда-то главный вход был с этой стороны

— И тогда облисполком принял мудрое и героическое решение взять это все на себя. Но начали мы с дома Костюшко (…), — Владимир Казаков рассказывает, как в 2004 году в Коссово открыли музей-усадьбу Тадеуша Костюшко. В город потянулись туристы. И все чаще гости стали обращать внимание на замок. — (…) Человек вышел из музея, а через дорогу увидел дворец. Что там? Руины. На этой волне внимания нам удалось получить финансирование облисполкома на проект реконструкции, которая началась в 2008 году.

Информации о том, как до пожара выглядел фасад и интерьеры резиденции Пусловских, почти не сохранилось. Лишь несколько фотографий и текстовых описаний.

— Восстанавливали по аналогам, также построенным в то время в стиле неоготики, — поясняет архитектор.

Вход на стройку с обратной стороны дворца. Фасад еще не закончен

Вход на стройку с обратной стороны дворца. Фасад еще не закончен

— Эта сторона мне больше нравится. Смотрится эффектнее, — перепрыгивая лужи, делится эмоциями Александр Кушнерук, главный инженер «Брестреставрации».

Во времена Пусловских, рассказывают на экскурсии, именно здесь в стороне Ружан и располагался главный вход. В Ружанах жили Сапеги. По легенде дворцы соединял подземный тоннель шириной в карету.

— Все это красивая сказка, — говорит как есть главный инженер. — Сапеги и Пусловские были соседями в разное время. Да и вряд ли в XIХ веке кому-то понадобилось бы строить подземный тоннель. Да еще и шириной в карету. Сколько мы здесь всего, пока строим, перекопали, но ничего похожего на тоннель не нашли.

— И клада тоже?

— Встречались монеты, тарелки, черепки керамики, ножи — все это в музее, — отшучивается Александр Кушнерук. — Пару лет назад, когда занимались гидроизоляцией фундамента, нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Приехали саперы, оказалось, действующая. Как они за это время не взорвались, неизвестно.

Александр Кушнерук ведет нас в левое крыло здания. Сегодня здесь работает 14 человек, в лучшие времена бывало и 30. По пути специалист объясняет, что при восстановлении замка центральную часть и фасад почти не изменяют. В левом крыле теперь будет гостиница, в правом — кафе. Заходим во дворец, тут зябко.

— Во время работ нам попадались кусочки кафеля. Это значит, тут стояли печи, — специалист проводит в помещение, где сохранилась часть такой старой печи. — Планируем ее оставить и накрыть стеклом, чтобы и другие люди смогли увидеть. Кстати, установлены в комнатах и камины. Когда в 2008-м начали здесь работать, один из них сами использовали, чтобы зимой прогреть помещения. В Белом зале он сохранился.

Идем туда, где будет гостиница. Вокруг хорошо видна старая кладка.

— Кирпич в то время делали очень качественный, — подходим с инженером к стене. — Много лет дворец стоял без кровли, верхняя часть стен со временем разрушалась, а нижняя более-менее сохранилась. Думаю, этому способствовала и погода. Раньше зима какая была? В декабре началась — в марте закончилась. А сейчас несколько раз в месяц то тепло, то холодно, а это не лучшим образом влияет на материал.

Поднимаемся по ступенькам. Снизу вверх с оконными рамами снуют строители. Здороваются, улыбаются, но общаться не хотят: «Некогда». Прошу по раме постучать — пожалуйста.

— Окна деревянные, — улыбается Александр Кушнерук. — При этом система остекления тройная. Так тепло удерживается лучше. А вот материал перекрытий изменили. Когда-то это было дерево, теперь — монолитный железобетон. Таковы требования пожарной безопасности. К тому же раньше по этим комнатам только Пусловские и их слуги ходили, а теперь — тысячи туристов будут.

Поднимаемся на второй этаж. В современных высотках это был бы третий или четвертый. Окна здесь установлены пока не везде, под потолком кружат голуби. Точных сроков, когда работы в замке завершат, никто не называет. По плану, говорит главный инженер, должны закончить к 2022 году, но опять же все зависит от финансирования.

В доме у Виктории Иосифовны тепло. Пока Коссовский замок стоял в руинах, она воспитала троих детей. Сейчас у бабушки шесть внуков. В памяти она возвращается на много лет назад — в год 1940-й, тогда во дворце была военная часть.

Музей в Коссовском замке открыт все дни, кроме понедельника и вторника, с 10.00 до 17.30. Билеты продают в музее-усадьбе Тадеуша Костюшко, которая находится совсем рядом. Билет для взрослых стоит три рубля, для школьников — два

Музей в Коссовском замке открыт все дни, кроме понедельника и вторника, с 10.00 до 17.30. Билеты продают в музее-усадьбе Тадеуша Костюшко, которая находится совсем рядом. Билет для взрослых стоит три рубля, для школьников — два

— В 1941-м, когда началась война и военные оттуда ушли, люди побежали разбирать оставшееся от них добро. Моя мама тоже побежала. Нагрузила куль мужского белья и говорит: если по дороге убьют, это нестрашно. Главное — мужу и сыновьям будет во что переодеться. Дом ведь у нас в 1936-м сгорел, ничего от него не осталось.

Теперь на месте того пепелища новый дом. Тут в зале мы и сидим. Виктория Иосифовна продолжает:

— Когда отец и братья ушли на фронт, мы распороли это белье и пошили простыни. До сих пор одну из них храню. Берегу как память о материнском подвиге. Эта простынь для меня — как замок для города, знак того, что будущее сохранило важное напоминание о прошлом».