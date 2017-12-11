Нетаньяху: Мы готовы договориться о мире с Палестиной 11.12.2017, 7:59

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Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters

Премьер Израиля заявил о намерении сесть за «круглый стол» с Махмудом Аббасом.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сделать шаг навстречу палестинцам, чтобы преодолеть существующий кризис. Об этом шла речь в ходе встречи в Париже, сообщает Reuters.

Макрон осудил террористические атаки по отношению к Израилю, однако заявил, что не согласен с решением президента США Дональда Трампа, который объявил о признании Иерусалима неделимой столицей Израиля.

Он подчеркнул, что первым дружественным шагом со стороны Израиля может стать замораживание строительства израильских поселений на палестинской территории.

В свою очередь Нетаньяху заявил, что готов сесть с лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом за стол переговоров и "договориться о мире".

По его словам, самое важное сейчас – признать, что другая сторона имеет право на существование.

6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город.

Решение Трампа вызвало неоднозначную реакцию в мире. Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не поддержали инициативу Белого дома.

В Иерусалиме вспыхнули беспорядки. В ходе столкновений арабских активистов и полиции Израиля пострадали десятки людей.

В ряде стран мира прошли протестные акции. Против решения Трампа выступили в Турции, Тунисе, Афганистане, Пакистане, Египте, Ливане, Иране и других странах.

Совбез ООН не поддержал решение Белого дома.

Лига арабских государств призвала США отказаться от своего решения.

Израиль оккупировал восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает весь город своей столицей. Палестинцы в свою очередь хотят объявить Восточный Иерусалим столицей своего государства.

Административная столица Израиля сейчас находится в Тель-Авиве, а Палестинская национальная администрация базируется в Рамалле.