Сильные кадры: Как за четыре часа построили понтонный мост через Припять 9 11.12.2017, 8:35

4,303

Переправу наводили по уже выпавшему снегу.

Новый наплавной понтонный мост через Припять построили 10 декабря за 4 часа — именно столько времени понадобилось на сборку и установку сооружения от берега до берега. Как это было — в фото и видео tut.by.

О том что на автомобильном мосту через Припять в Житковичах появились трещины и он провис, 7 декабря сообщили обеспокоенные местные жители.

Первоначально мост закрыли для автотранспорта, а затем и для пешеходов. По оценкам специалистов — примерно на год. Причиной разрушения моста над Припятью могли стать его конструкционные недостатки. Отсутствие автомобильных и пешеходных путей через Припять парализовало жизнь и экономику в регионе. Последние дни перевозкой людей через Припять занималось МЧС.

Легковой транспорт и грузовые автомобили весом до 10 т переправлялись с помощью парома, который работает внизу по течению реки и в 5 км от Житковичей.

Первые секции на берег Припяти начали прибывать в субботу, 9 декабря, в 16.00. В этот же вечер меньше чем за два часа военные собрали понтонник, а остальные работы было решено продолжить уже на следующий день.

В воскресенье, 10 декабря, к 11.00 мост был установлен и закреплен, а спустя час, после полного устройства подъезда, по нему пустили гражданский транспорт. Сегодня движение по наплавному мосту (оно односторонее) регулируют инспекторы ГАИ, 11 декабря установят светофоры.