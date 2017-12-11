Алексей Легчилин: С чемпионством еще не все ясно, самое интересное впереди 2 11.12.2017, 8:52

1,635

Алексей Легчилин

После чемпионата страны-2017 авторитет БАТЭ в глазах других команд пошатнулся.

Хавбек брестского «Динамо» Алексей Легчилин заявил, что после чемпионата страны-2017 авторитет БАТЭ в глазах других команд слегка пошатнулся.

- По вашим словам БАТЭ, является примером для подражания, но в полуфинале Кубка вы были лучше борисовской команды.

- В Кубе мы победили не только БАТЭ, но и минское «Динамо», и «Шахтер». Наверное, тогда у нас было больше желания и мотивации, чем у соперников. Ведь главная задача, которая перед нами стояла, — попасть в Лигу Европы, а выполнить ее мы могли только в Кубке.

- Рост конкуренции в чемпионате свидетельствует о повышении уровня футбола в стране?

- Наверное, да. С каждым годом все клубы накапливают опыт, становятся более матерыми. В этом сезоне все увидели, что БАТЭ уже не такой сильный и у него можно забирать очки. Тем более что с чемпионством пока не все ясно — самое интересное впереди.

- Вы сейчас о «деле Веремко»?

- Да. Думаю, что минское «Динамо» все так не оставит, а будет бороться до конца.