Вакарчук отказался от поста президента Украины, но провозгласил «декалог реформ» 11.12.2017, 9:26

Программа музыканта насчитывает 10 пунктов.

Музыкант Святослав Вакарчук заявил, что власть его не интересует и он не намерен баллотироваться в президенты Украины. Об этом он рассказал в видеообращении, обнародованном на YouTube-канале Святослав Вакарчук official.

"Я никогда не заявлял о своих президентских амбициях. Я не собираюсь этого делать и сегодня", – подчеркнул музыкант.

Он сообщил, что никогда не заказывал никаких исследований, а к обнародованным президентским рейтингам относится сдержанно.

Вакарчук отметил, что является самодостаточным человеком, за которым не стоят чужие деньги. Свои деньги он заработал сам.

По словам музыканта, он учится в Стэнфордском университете и частично оплачивает обучение трех украинцев в этом вузе.

Он также назвал 10 пунктов, которые, по его мнению, необходимы для развития Украины. Среди них создание независимого антикоррупционного суда, изменение избирательного законодательства и новый состав Центральной избирательной комиссии, сформированный из профессиональных экспертов.

Кроме того, Вакарчук отметил необходимость проведения реформ государственной службы, Службы безопасности Украины, проведения действенной приватизации и запрет на политический лоббизм.

Политики должны изменить правила своего поведения и стать более открытыми, у них также должен появиться "принцип ответственности" – по мнению Вакарчука, политики должны научиться выполнять обещанное.

Среди необходимых изменений музыкант также назвал культуру прозрачной коммуникации, когда действия политиков должны иметь логическое объяснение, и публично очерченные границы дозволенного.

"Мы все вместе должны участвовать в создании нашего государства. Независимо от возраста, профессии, рода занятий или места проживания. Каждый день делать нашу страну лучше и успешнее", – подчеркнул он.

Вакарчук призвал политиков в оставшиеся полтора года до президентских выборов сделать все возможное, чтобы провести необходимые реформы в Украине.