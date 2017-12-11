Урок Мугабе 4 Олег Новиков, «Новы Час»

11.12.2017, 10:19

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Переворот в Зимбабве вызвал огромный интерес на постсоветском пространстве.

События в далеком Зимбабве прекрасно доводят тезис, который сформулировал Антон Орех, обозреватель «Эхо Москвы»: «Всякая власть рано или поздно заканчивается. Всякий правитель однажды, так или иначе, уступает свое кресло. И даже рекордное по времени управление не длится бесконечно».

При этом никто в СНГ не собирается дублировать поступки путчистов. Казус Зимбабве интересен как иллюстрация парадокса природы авторитарного режима. Еще неделю назад, казалось, ничего не угрожало Роберту Мугабе, чей рейтинг зашкаливал за 96 процентов. И вдруг - буквально за пару дней - вся годами отстроенная вертикаль рухнула. Вместо того, чтобы защищать отца нации от солдат-путчистов, народ начал танцевать на улицах, празднуя переворот.

Насколько авторитарные страны Содружества приблизились в своей эволюции к той кризисной ситуации, сложившейся в Зимбабве, когда у окружения главы государства попросту сдали нервы? Некоторые реалии Зимбабве во времена Мугабе действительно напоминают нынешнюю ситуацию в странах СНГ. Прежде всего, это солидный возраст главы государства.

Очень важный момент - Мугабе, как и большое количество лидеров стран Содружества, был первым главой государства, которая получила независимость. На данный момент обращают внимание противники Назарбаева, чей агитпроп пытается легитимировать автократию Назарбаева ссылкой на то, что именно Елбасы построил независимый Казахстан.

Немного похожи и тенденции внутри класса чиновников. Как и у нас, в Зимбабве в государственном аппарате идет неформальная война между «ветеранами» и «молодыми технократов». У нас первая группировка представлена чиновниками с советским прошлым, а в Зимбабве это были ветераны войны за независимость. Соответственно, касте «ветеранов» противостоят молодые чиновники, ориентированные на западные стандарты потребления. Такой группировкой в Зимбабве был клан под руководством жены Мугабе, которая за любовь к роскоши получила в стране прозвище «Гуччи». Раскол правящих структур, естественно, дал возможность оппозиционным партиям добиться успеха.

В общем, фактор жены Мугабе также называют важной революционной причиной. Шикарный образ жизни и предрассудки Грейс Мугабе, которая собиралась стать преемником вождя страны, не нравились простым людям. В связи с этим некоторые оппозиционные медиа в России скучают по поводу того, что у Путина нет второй половины.

А вот издание «Аргументы и Факты» считает, что прецедент Мугабе должен заставить задуматься лидеров государств, которые зависят от внешних спонсоров. В варианте Зимбабве таким спонсором выступал Китай, который сильно экономически поддерживал эту африканскую страну.

«Однако в какой-то момент китайцы поняли, что с лидером оппозиции дело иметь проще, чем с устаревшим Мугабе, который взял курс на создание семейной династии. Возникла опасность, что после смерти Мугабе в стране начнется гражданская война, случится кровавый хаос, в результате колоссальные инвестиции Китая в экономику Зимбабве оказаться под угрозой», - объясняет причины переворота« АиФ ».

Как видим, опыт Зимбабве действительно дает почву для раздумий над судьбой государств СНГ. Однако и переоценивать африканские рецепты не нужно. Африка имеет свои особенности. Как пишет британская пресса, многие местные жители считают, что коррупция, раскол элит, китайские интриги и амбициозная жена не были причинами переворота. По их мнению, революцию вызвали местные колдуны, которые «сглазили» гаранта.

Олег Новиков, «Новы Час»