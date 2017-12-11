Валютный рынок может пойти «вразнос» 1 11.12.2017, 10:35

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Курс доллара в Беларуси бьет годовые рекорды.

Средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже достиг очередного рекордного уровня с начала 2016 года, увеличившись за пять дней на 1,3% — до 2,0367 BYN/USD.

К этому привело, в основном, укрепление доллара как по отношению к евро на рынке форекс, так и по отношению к российскому рублю на Московской бирже, пишет select.by.

Американскую валюту поддержало одобрение в субботу 2 декабря Сенатом США проекта закона о налоговой реформе в стране. А 6 декабря американские сенаторы согласились начать официальные переговоры с Палатой представителей Конгресса США о согласовании этого документа с проектом, принятым ранее Палатой. Это увеличило шансы на то, что закон о реформе удастся принять до рождественских праздников.

Кроме того, доллар поддержало и принятое 7 декабря Конгрессом США решение о продлении финансирования работы правительства до 22 декабря.

Что касается российского рубля, то на его курс давление оказало падение цен на нефть на мировом рынке. 6 декабря цена на нефть марки Brent опустилась ниже 62 USD за баррель, упав на максимальную величину за день с августа текущего года. К этому привела публикация данных Минэнерго США, о росте добычи нефти в стране до нового рекордного уровня — 9,707 млн. баррелей в сутки. За год американские компании увеличили добычу нефти примерно на 1 млн. баррелей в день.

К тому же, российский Минфин объявил об увеличении покупки валюты в декабре до 217 млн. USD с 99 млн. USD в ноябре.

В результате евро и российский рубль значительно ослабли по отношению к доллару США. Это привело к тому, что средневзвешенный курс евро на БВФБ за 4—8 декабря снизился на 0,2% и достиг 2,3931 BYN/EUR. А средневзвешенный курс российского рубля увеличился на 0,04% — до 3,4364 BYN/100RUB.

Стоимость средневзвешенной корзины из доллара США, евро и российского рубля выросла за рассматриваемый период на 0,4%, причем среднедневной объем торгов иностранными валютами на БВФБ резко увеличился по сравнению с предыдущей неделей: до 477,6 млн. BYN с 293,1 млн. BYN. Подобное увеличение объема торгов наблюдалось и в декабре 2016 года, то есть, оно, скорее всего, носит сезонный характер, и вызвано традиционным увеличением спроса на валюту в конце года. Но тогда объем торгов был ниже, да и курс доллара так быстро не поднимался, то есть сейчас ситуация на торгах выглядит более напряженной.

Курс доллара имеет хорошие шансы на рост в ближайшие дни по отношению к евро, российскому рублю и белорусскому рублю, особенно, если переговоры между Сенатом и Палатой представителей Конгресса США по поводу налоговой реформы будут идти успешно.