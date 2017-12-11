«Нужны новые Калиновские, Костюшки и Воронки» 1 11.12.2017, 11:40

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Белорусы показали, что готовы менять мир вокруг себя.

И это — главный итог уходящего года, считает минчанин Казимир Бетхен, который весной присоединился к Белорусскому Национальному Конгрессу. Активист ответил на вопросы пресс-службы БНК.

— Чем вам запомнился 2017 год?

— На мой взгляд, наиболее важными событиями стали весенние протесты, а также — освобождение политзаключенных. Грустно, конечно, что не всех. Надеюсь, что в 2018 мы сможем увидеть на свободе Дмитрия Полиенко, Михаила Жемчужного и остальных узников совести.

— Чего еще, кроме освобождения политзаключенных, ждете в следующем году?

— Роста протестов из-за дальнейшего ухудшения экономической ситуации в нашей стране. Кстати, в феврале ожидается целый ряд санкций против Путина. Думаю, что, кроме всего прочего, привязка экономики Беларуси к российскому рынку сыграет с Лукашенко злую шутку.

Уличные акции, которые прокатились по всей стране в этом году, принесли результаты. Декрет №3 отправлен на доработку, а белорусы показали, что могут менять мир вокруг себя. Но этого недостаточно. По-прежнему действует декрет №18, который вызвал большой резонанс в обществе. Власти не собираются проводить реформы. Нам нужно продолжать борьбу, нужно еще больше людей на улицах, еще больше протестов, ведь столько всего надо еще сделать.

— Чего бы вы пожелали белорусам, всем нам?

— Не останавливаться на полпути, как произошло этой весной. Белорусам нужны новые герои. Пора становиться такими людьми, как Кастусь Калиновский, Тадеуш Костюшко, Язэп Воронко. Если мы будем брать пример с этих людей, то и победа будет за нами. А активистам оппозиции, всем сторонникам перемен желаю набраться мужества, храбрости, уверенности в себе и своих товарищах и бороться с этой системой всеми подручными способами.

Я рад, что присоединился к БНК, потому что считаю своим гражданским долгом бороться против того, что считаю не правильным. Каждый гражданин должен участвовать в жизни своего государства, ведь в свое время именно безразличие большинства привело к нынешней ситуации — тотальной коррупции, воровству, фальсификации выборов, беспределу чиновников. Теперь же каждому из нас нужно стать занозой в одном месте для этого режима и его холуев.