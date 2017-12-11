Лукашенко: Меня не упрекнете, что ваши деньги будут разворованы 47 11.12.2017, 12:59

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Диктатор призвал программистов «принять новую, как ее называют, реальность».

Представители IT-бизнеса, зарабатывая для себя, не должны забывать о нуждах государства. Об этом Лукашенко заявил сегодня на совещании по проекту декрета «О развитии цифровой экономики», передает БелТА.

«Мы должны принять новую, как ее называют, цифровую реальность и максимально использовать все возможности, которые она открывает перед Беларусью. Именно поэтому появился проект декрета «О развитии цифровой экономики». Всеобъемлющее название, и оно говорит само за себя», - заявил правитель.

На совещание были приглашены как государственные лица, так и представители IT-сообщества.

«Все умные и толковые люди понимают теперь, что такое стабильность и порядок. И к этому берегу каждый пытается причалить. Мы готовы такой причал организовать, и даже больше - гавань. Вы должны стать хорошими хозяевами в этой гавани. Дать возможность заработать. Но государство нуждается в силе. Поэтому его надо поддерживать. Я клоню к тому, что, зарабатывая себе, не забывайте, пожалуйста, что вы живете в конкретном государстве», - сказал Лукашенко.

«Меня вы не сможете никогда упрекнуть в том, что ваши деньги, поступившие в казну в виде налогов, будут разворованы. Никогда! Хотите предложить новые направления использования бюджетных денег - пожалуйста. Все разумные ваши инициативы и предложения будут немедленно реализованы», - подчеркнул правитель.

«Ну а если вы создадите здесь такую прекрасную гавань, куда все приедут и будут сами на себя работать и зарабатывать, не думая о других, и даже о тех, кто у вас в компаниях будет работать… Честно говоря, не нужна мне такая гавань. Поэтому поймите меня правильно. Я человек государственный, - заметил Лукашенко. - Это не противоречит вашим замыслам, побуждениям, идеям, но давайте вместе будем отвечать за этот кусок земли. Я буду гарантировать вам стабильность, невмешательство. Но порядок никто не отменял».