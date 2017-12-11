Центурион: Белорус воссоздает Римскую империю прямо под Минском 11.12.2017, 14:40

Наш земляк командует 4-й белорусской когортой 10-го легиона, легендарным и любимым полком Юлия Цезаря.

Хотите совершить путешествие в эпоху Юлия Цезаря, Цицерона и Нерона? Тогда отправляйтесь в деревню Новый Двор Минского района, где историк и реконструктор Александр Апанович наденет на вас доспехи римского легионера, даст меч и отправит на гладиаторскую арену. Корреспонденты МЛЫН.BY на пару часов перенеслись в Римскую империю:

— Сальве! — встречает нас Александр Апанович словом, что по латыни означает «Здравствуйте», и приглашает в дом. Здесь, в одной из комнат, интерьер выполнен в древнеримском стиле. Огромный камин, мечи, копья, жезлы, кинжалы, топоры, щиты, сеть из пальмового каната и даже гладиаторский трезубец — ощущение, словно попал на съемочную площадку сериала «Спартак»!

Здесь в точности гардероб римского легионера. Кольчуги, сандалии, маника (элемент доспеха, надеваемый на руку). Вот, к примеру, золотые монеты — главная валюта Древнего Рима. А вот треножны, в которых горел огонь в римских казармах.

Вес доспехов — 30 кг, а один щит весит 6 кг. Попробуй подними! А ведь есть описание историков, как таким щитом били двоих крепких воинов.

Искусство реконструкции строится на мельчайших деталях. У Александра есть своя кузница, где работают три мастера.

— Если многие мальчишки сейчас играют в исторические шутеры на компьютере, то нам, мужикам за 40, интересно побегать строем, подраться, прочувствовать на себе, как воевали предки.

Александру Апановичу — 50 лет. Историк по образованию и призванию. Тяга к прошлому у мастера в генах: прадед был офицером при русском царе, а оба деда участвовали в Великой Отечественной.

А еще Александр — настоящий полководец. Он командует 4-й белорусской когортой 10-го легиона, легендарным и любимым полком Юлия Цезаря.

— Цезарь говорил: «Если меня бросят мои воины, со всеми врагами разделаюсь с одним 10-м легионом». Первая когорта находится в Санкт-Петербурге, вторая — в Москве, третья — в Риме, четвертая — в Минске и пятая — на Урале. Наш легион собирается вместе на исторических фестивалях. Я командую войском в 30 человек.

Символ легиона — вепрь.

А вот эта аббревиатура обозначает фразу на латинском Senatus Populus Que Romanus — «Сенат и граждане — это Рим».

Александр Апанович — ходячая энциклопедия. С малых лет он увлечен историей сильнейшей цивилизации мира — Древнего Рима. В его библиотеке — собрания трудов Цезаря, Цицерона, Фронтина, Рене Канья.

Постоянный участник международных фестивалей, Александр со временем придумал свой проект — «Кастра Нова». В переводе с латыни значит Новый Двор — родная деревня реконструктора. Именно сюда весной приезжали любители античного мира поучаствовать в настоящих гладиаторских боях.

— Лучники нападают слева, пехота с мечами атакует справа, стрелы летят — все реалистично. Запах костра и жареного мяса: моя жена сама готовила участникам римскую кухню по книге рецептов, которую привезла из Италии. Бобовые похлебки, поросенок в меду и с приправами, пышки с маком и кунжутом… Вкуснотище! А народу — тьма! Любители драк на мечах, поклонники античной культуры, кандидаты исторических наук выходили на гладиаторскую арену друг против друга.

— В последнее время исторические реконструкции стали модным занятием во всем мире. Вероятно, дорогое увлечение?

— Они популярны с 1972 года. Причем Советский Союз первым стал воссоздавать события минувшего прошлого. Что касается 10-го легиона, то мы довольно старая организация, образовавшаяся в Санкт-Петербурге в 1991 году. Все началось с настольных стратегий и оловянных солдатиков. А потом задумались: почему бы не сделать шлемы, мечи и щиты и не повоевать, как легионеры в Древнем Риме? Идею поддержали многие. Да, реконструкция — увлечение не из дешевых. Расскажу один случай. На фестивале реконструкции «Бородино» в Москве общался с бизнесменом, который сделал антикварную артиллерийскую пушку из бронзы и дубового лафета стоимостью в три джипа. Снимаю перед этим человеком шляпу.

Впрочем, история — наше все. Ее нужно чтить, уважать и постоянно узнавать. Многое осталось между строк в учебниках. Например, мало кто знает, что в Сморгони когда-то была королевская фабрика по изготовлению гусарских доспехов и оружия, а во времена Нерона через реку Неман проходили римляне.

Александр Апанович объездил, пожалуй, все места боевой славы древнеримской армии, и 10-го легиона в частности: Рубикон, Ровена, Рим, Ватикан, Помпеи. В планах — развитие авторского фестиваля, продвижение исторического туризма в Беларуси и представление гладиаторского шоу в Белгосцирке.