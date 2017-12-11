Лукашенко назначил новых руководителей Службы Безопасности и ОАЦ 11.12.2017, 15:16

Диктатор провел ряд кадровых назначений.

О принятых Александром Лукашенко кадровых решениях рассказал журналистам Государственный секретарь Совета Безопасности Станислав Зась после совещания Лукашенко с руководителями ряда силовых структур. Об этом сообщает издание sb.by.

Начальником Службы безопасности Лукашенко назначен полковник Дмитрий Шахраев, ранее занимавший должность заместителя начальника Службы безопасности Лукашенко и в последнее время исполнявший обязанности начальника Оперативно — аналитического центра.

Начальником Оперативно — аналитического центра назначен полковник Андрей Павлюченко, ранее занимавший должность начальника Службы безопасности Лукашенко.

Станислав Зась обратил особое внимание на то, что оба офицера хорошо зарекомендовали себя в работе на прежних должностях и принятое решение в наибольшей степени учитывает их деловые качества.

— Полковник Павлюченко успешно работал в должности начальника Службы безопасности Лукашенко. К нему нет никаких претензий. Но, учитывая его потенциал как оперативного работника, как специалиста-аналитика, принято такое решение… Полковник Шахраев справился с задачей, которая пред ним стояла в ОАЦ — встряхнуть коллектив, навести порядок и наладить работу.

Совещание у Лукашенко, по совам Станислава Зася, было посвящено борьбе с коррупцией и обеспечению безопасности в целом.

— Акцент сделан на работе двух подразделений — Службы безопасности и Оперативно-аналитического центра при Лукашенко. Рассматривалось текущее состояние дел и задачи, которые решаются этими двумя структурами.

Напомним, 13 октября Александр Лукашенко провел экстренное совещание с представителями силовых структур. Во время совещания Лукашенко отстранил от должностей «некоторых руководителей и сотрудников» Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) до окончания расследования «представленных ему на рассмотрение фактов».

«В связи с претензией к их работе со стороны комиссии, созданной по поручению Лукашенко, которая изучала деятельность ОАЦ, Лукашенко принято решение о временном отстранении от занимаемых должностей некоторых руководителей и сотрудников Оперативно-аналитического центра до окончания расследования фактов, представленных Лукашенко», — было сказано в сообщении.