Золотая Миля без Путина 5 Иван Яковина

11.12.2017, 15:55

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Владимир Путин

Недовольство российской элиты может закончиться переворотом.

Владимир Путин 6 декабря объявил о выдвижении в президенты на очередной – уже 5 срок

Технически, конечно, там один срок за него отсидел Дмитрий Медведев, но это именно технически – страной все равно управлял Путин. Организаторы попытались сделать из выдвижения красочное шоу, оно прошло в два этапа в Нижнем Новгороде.

Сначала российский каудильо посетил некое молодежное мероприятие. Его участников согнали туда с единственной целью: прокричать "да!", когда зал спросят, надо ли Путину снова идти в президенты. Они с этой задачей, в общем, справились, а он сказал, что "подумает".

Потом он поехал на завод "ГАЗ". На заводе тоже согнали толпу рабочих. Один из них (хотя я не уверен, что это был рабочий), начал умолять Путина пойти в президенты. Зал очень смешно скандировал "ГАЗ за вас!". Получился какой-то "газоваз". Тем не менее, тот согласился. Типа – я не сам власти хочу, а вот люди просят. Шапито, конечно, но на многих такое действует.

Выдвижение Путина в президенты, ясное дело, никого не удивило: все и так были к этому готовы и более или менее знали, что так и будет. Учитывая отсутствие в России честных выборов и допуск к кампании только откровенных клоунов, он, разумеется, победит. А если даже случится невероятное, и он наберет меньше голосов, чем кто-то еще, Путину необходимое число сторонников просто нарисуют. Так в России всегда делают. Соответственно, эту страну ждет еще шесть лет бедности, крови, дерьма и безнадежного болота. Если, конечно, не произойдет что-то вроде переворота в Зимбабве. А такой вариант, в общем, вполне возможен.

Недовольство элиты

В центре Москвы есть район между улицами Остоженка и Пречистенка, который неофициально называют Золотая Миля. Там не найти квартиры дешевле $2-3 млн, а местные жители – это представители правящей элиты: высокопоставленные чиновники, разнокалиберные олигархи, их жены, любовницы, дети и так далее. Район этот на всех последних выборах дает самые высокие в России проценты голосования против всего, что связано с Путиным – против него самого, против его партии "Единая Россия", против путинского мэра Москвы Собянин, да против всего.

Несмотря на свои возможности и богатства, они, как правило, ненавидят путинский режим. В принципе, они раньше его недолюбливали, но терпели – ради денег.

Ненависть началась после Крыма и Донбасса. Денежные потоки иссохли, многих перестали пускать на Запад, им отказали быть частью мировой элиты и выкинули в загончик для северокорейских, иранских и венесуэльских нуворишей. Им же хочется спокойно и без виз ездить по миру, наслаждаясь своими богатствами, хранить на Западе деньги, учить там детей и лечить родителей. Им нафиг не нужен ни Крым, ни, тем более, Донбасс. Плевать эти люди хотели на "русский мир", на духовные скрепы, на величие державы, танки, самолеты и ядерные ракеты. У них совсем другие приоритеты. И вот сейчас они поняли, что еще как минимум 6 лет будут выкинуты из мира. Причем ситуация будет становиться лишь хуже.

Дело в том, что Конгресс США готовит один очень интересный доклад – о коррупции в России. Ожидается, что он будет готов к весне, а его фигурантами будут тысячи, если не десятки тысяч богатых россиян. По итогам расследования, этим людям могут отказать в посещении стран Запада, их активы заморозят, многим будет грозить международный розыск и арест.

Первым таким человеком, видимо, уже стал российский сенатор и миллиардер Сулейман Керимов, которого нежно взяли за причинное место французские правоохранительные органы. Если он не поделится с ними всем, что знает о грязной российской кухне, то его лишат и собственности, и свободы.

Трястись под вечным страхом санкций, бояться любой поездки на Запад и гордиться Крымом – это не та жизнь, о которой мечтали российские чиновники, депутаты и олигархи. Они на словах, конечно, нахваливают Путина и его мудрую, так сказать, политику, но на деле скрежещут зубами от злости и бессилия. Если бы у них была возможность обменять Донбасс на спокойную жизнь, они бы с радостью пошли на это. Но пока Путин у власти, об этом придется забыть.

Кстати, внутри России их тоже ничего хорошего не ждет: активы у них отжимают, а некоторых уже и сажают. Так, например, на скамье подсудимых оказался бывший министр Алексей Улюкаев, который перешел дорогу путинскому другу Игорю Сечину. Внутри этой касты россиян накапливается темная и глухая энергия, которая в любой момент может вырваться наружу.

Переворот в Москве?

Народной революции в России быть не может: за последние 10 лет Путин убил, посадил и выгнал из страны практически всех потенциальных лидеров протеста. Более того, население полностью оболванено телевизионной пропагандой, а полиция, ФСБ, Росгвардия – сильны как никогда.

Поэтому единственным жизнеспособным вариантом в России может быть зимбабвийский сценарий. Проще говоря, влиятельные люди из окружения диктатора должны поймать его, изолировать и поговорить. Ему нужно объяснить одну простую вещь: либо он по-хорошему немедленно покидает свой пост, либо покидает его по-плохому: с судом и тюрьмой или даже с внезапным сердечным приступом. Ну а потом, кто-то из заговорщиков становится новым президентом.

Для того чтобы такой сценарий сработал, необходимо исполнение нескольких условий. Во-первых, необходимо сильное недовольство элиты. Это уже есть. Окружение лидера должно почувствовать опасность своему статусу и богатству. Благодаря американцам и их докладу – есть и это.

Второе – у заговорщиков должны быть ресурсы для исполнения задуманного. У российской элиты деньги есть, оружие тоже, но все-таки этого мало: у Путина есть и армия, и личная охрана. Но, думаю, этот вопрос тоже как-то решается. И третье – для успеха устроителям переворота нужна поддержка столицы и ее жителей. Этого в Москве навалом – у Путина там самый низкий рейтинг в стране.

Конечно, сейчас такой сценарий кажется фантастическим. Однако еще год назад никто и подумать не мог, что зимбабвийский президент Роберт Мугабе будет смещен с поста собственными соратниками. Его власть казалась совершенно незыблемой – как гранитная скала. Кроме того, американский доклад еще не опубликован, и не начал действовать. Скорее всего, его реальные последствия российская элита начнет ощущать через год-два, так что время подумать у нее есть.

Для легитимации переворота заговорщикам потребуется полное одобрение со стороны Запада. Ради этого они будут вынуждены немедленно вывести войска как минимум из Донбасса. С Крымом сложнее, но может быть – кто знает? Кроме того, они должны будут провести относительно свободные выборы и суды над самыми одиозными приспешниками Путина. После этого и сам переворот, и его участники, и их капиталы будут признаны Западом. В Зимбабве произошло именно это.

Кстати, США и Европа, думаю, даже помогут, так как будут крайне заинтересованы в сохранении стабильности в РФ. Дело в том, что они совсем не хотят получить вместо одной сравнительно вменяемой ядерной державы десять сумасшедших. Тут надо подчеркнуть, что "антипутинский" переворот – это, конечно, пока чистые фантазии. Я лишь указываю на то, что в современном безумном мире такие ситуации случаются. Страховки от них нет никакой.

Но Украине, как соседней стране, желательно знать о том, что происходит в России и быть готовой к тому, что там может произойти. Просто на всякий случай.

Иван Яковина, «Новое время»