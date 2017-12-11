В Нью-Йорке на автовокзале на Манхэттене произошел взрыв 1 11.12.2017, 16:12

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Фото: Eduardo Munoz / Reuters

(обновлено) Несколько человек получили ранения.

Полиция Нью-Йорка сообщила о взрыве на автовокзале в Манхэттене.

Сообщается, что инцидент произошел в понедельник утром на автовокзале, расположенном возле Таймс-сквер, передает «Радио Свобода».

Управление полиции Нью-Йорка реагирует на сообщения о взрыве неизвестного происхождения на 42-й улице и 8-ой авеню, говорится в твиттере отдела.

Управление полиции Нью-Йорка проверяет сообщения о взрыве неизвестного происхождения на 42-й улице и 8-ой авеню, говорится в твиттере отдела. Район автобусного вокзала Нью-Йорка, один из самых оживленных центров, в час пик в понедельник утром.

Местный новостной канал WABC приводит источники в полиции, заявив, что возможная бомба взорвана в туннеле под землей в районе автобусного вокзала.

Несколько человек получили ранения. Местное телевидение сообщило, ссылаясь на источники, что в туннельном метро было найдено "возможное второе устройство".

Эвакуируются линии метро A, C и E.