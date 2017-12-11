В Нью-Йорке на автовокзале на Манхэттене произошел взрыв

В Нью-Йорке на автовокзале на Манхэттене произошел взрыв1
- 11.12.2017, 16:12
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(обновлено) Несколько человек получили ранения.
Полиция Нью-Йорка сообщила о взрыве на автовокзале в Манхэттене.
Сообщается, что инцидент произошел в понедельник утром на автовокзале, расположенном возле Таймс-сквер, передает «Радио Свобода».
Управление полиции Нью-Йорка реагирует на сообщения о взрыве неизвестного происхождения на 42-й улице и 8-ой авеню, говорится в твиттере отдела.
Управление полиции Нью-Йорка проверяет сообщения о взрыве неизвестного происхождения на 42-й улице и 8-ой авеню, говорится в твиттере отдела. Район автобусного вокзала Нью-Йорка, один из самых оживленных центров, в час пик в понедельник утром.
Местный новостной канал WABC приводит источники в полиции, заявив, что возможная бомба взорвана в туннеле под землей в районе автобусного вокзала.
Несколько человек получили ранения. Местное телевидение сообщило, ссылаясь на источники, что в туннельном метро было найдено "возможное второе устройство".
Эвакуируются линии метро A, C и E.
The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan. The A, C and E line are being evacuated at this time. Info is preliminary, more when available. pic.twitter.com/7vpNT97iLC— NYPD NEWS (@NYPDnews) 11 декабря 2017 г.
UPDATE: CCTV footage of the moment of explosion inside the transit tunnel in Manhattan pic.twitter.com/iBLlGvk6n5— News_Executive (@News_Executive) 11 декабря 2017 г.
🔴🎥🇺🇸 #USA : Explosion entendue dans le métro Port autority à #NewYork . pic.twitter.com/t2smSWgpPI— -₽ - 🅣 - 🅐 - (@PorteTonAme) 11 декабря 2017 г.