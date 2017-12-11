Активист из Могилева: Начатая нами борьба принесла результат 3 11.12.2017, 16:40

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Владимир Шанцев

Фото: gazetanm.eu

Могилевчане не дают построить в городе китайский завод фейерверков.

Решений о строительстве предприятия по производству пиротехнических изделий на территории Могилевской области не принималось. Таков ответ на коллективное обращение жителей Могилевщины из облисполкома.

О строительстве завода фейерверков было громогласно объявлено на государственном телевидении. «Осталось только подобрать рабочую площадку и согласовать условия работы – было сказано в новостях 13 сентября 2017 года, – а одобрение от власти Могилевского района уже получено».

«Мы с такой перспективой не согласились, и начали сбор подписей против строительства такого завода, – рассказал сайту ucpb.org руководитель Могилевской областной организации ОГП Владимир Шанцев. – Здесь, конечно, были свои плюсы и минусы. Все-таки 2000 новых рабочих мест для нас, где страшная безработица, какие-никакие, но поступления в бюджет, – говорили одни.

У нас были другие соображения. На аналогичных предприятиях в Китае низкая зарплата, так как это ручной неквалифицированный труд. И перспектива строительства производства, где работники будут получать 150-200 долларов - это совсем не то, что нам нужно.

Кроме того, предприятие особо опасно, и мы против того, чтобы могилевчане, не найдя ничего подходящего, шли работать на пороховую бочку за очень низкую зарплату.

И ведь не просто так таких заводов в Европе нет!

Мы, в конце концов, не хотели, чтобы наша страна превращалась в отсталую колонию Китая.

И сбор подписей показывал, что мы правы, что большинство все-таки против.

Кампания, начатая нами в независимых средствах массовой информации, плюс протест населения возымели свое действие. Решение по строительству не принято.

Китайская сторона, будем думать, тоже сделала выводы.

А мы оставляем этот вопрос на контроле».