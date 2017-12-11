Видеохит: В Англии сотни Санта-Клаусов приняли участие в благотворительном забеге 11.12.2017, 17:03

Необычный забег проходит ежегодно.

Несколько сотен жителей Лидса (Англия), нарядившись в костюмы Санта-Клаусов, пробежались по улицам родного города, пишет 120.su.

На кадрах, появившихся в интернете, видно, что в мероприятии приняли участие бегуны и бегуньи всех возрастов. Некоторые решили пробежаться всей семьёй, не забыв про домашних собак, которые, естественно, тоже были одеты в красно-белую «униформу».

Необычный забег проходит ежегодно, и с его помощью каждый раз удаётся собрать несколько десятков тысяч фунтов, которые потом передаются в местные хосписы.