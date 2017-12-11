Геннадий Федынич: Профсоюз РЭП - организация, которая пойдет до конца 3 11.12.2017, 17:29

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Белорусы все чаще обращаются в независимый профсоюз, чтобы защититься от произвола нанимателей и властей.

Анна Матвеенко, одна работниц птицефабрики «Хальч», рассказала praca-by.info, почему они с коллегами вступили в РЭП и решили отстаивать свои права через суд.

В профсоюз РЭП обратились птичницы с птицефабрики «Хальч», которым грозит увольнение. Так как контрактная система наделяет нанимателя неограниченным правом увольнять работников по своему усмотрению (не продлять контракт), женщины рассчитывают, по крайней мере, на увольнение по 41 статье Трудового кодекса: по требованию работника из-за нарушения нанимателем их трудовых прав. В этом случае они должны будут получить по три среднемесячных оклада при увольнении. Дело ведет правовой инспектор РЭПа в Гомельской области Леонид Судаленко.

Как рассказал профсоюзный юрист, вступление работниц в независимый профсоюз вызвало недовольство у начальства птицефабрики «Хальч». С одной из женщин, Анной Матвеенко, лично беседовал председатель Ветковского райисполкома Олег Архипенко.

Однако женщины не планируют отступаться от планов добиться справедливости через суд. Анна Матвеенко объяснила мотивы своих действий:

– Может, мы бы и не заявляли о том, что не соблюдались условия контракта, если бы нас не погнали с работы. Мы ничего не говорили, мы готовы были и до 12 часов работать – но нас выгнали. Мы пойдем до конца. Чего нам бояться? Хуже, чем есть, уже не будет. Работы нет! Здесь все закрыто: в Ветковском районе нет ничего. Недавно ждали в Ветковском музее Медведева (премьер-министра Российской Федерации – прим.) – он приезжал на музей посмотреть. Пусть бы они все заехали на фабрику! Никто не хочет – только на красоту музея посмотреть. А то, что работы нет во всей Ветке, это никого не волнует.

Геннадий Федынич, председатель профсоюза РЭП, прокомментировал нежелание работниц птицефабрики «Хальч» подчиниться уговорам и требованиям руководства отказаться от обращения в суд:

– Сегодня РЭП – это совесть. Это та организация, которая пойдет до конца за людей. И люди это понимают. Но, наверное, это не до конца понимают чиновники. По всей вероятности, они и сейчас плохо знают, что такое независимый профсоюз РЭП. А я скажу по-другому: люди должны жить, защищенные от произвола нанимателя и властей. Здесь РЭП как раз выступает той структурой, которая помогает избавиться от всех притязаний нанимателя и властей. Так чем плох РЭП? Наверное, он тем и хорош, что сегодня его боятся власти; потому что наш независимый профсоюз – за людей.