Как Гуренко оживил минское «Динамо» 2 Андрей Масловский

11.12.2017, 17:38

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Шансы столичной команды на золотые медали не утрачены до сих пор.

В 5-м туре минское «Динамо» уступило в гостях «Городее» при очень слабой игре. Команда Сергея Боровского создала всего один голевой момент: защитник Александр Сачивко хорошо пробил со штрафного, но Владислав Василючек вытащил мяч в левом нижнем углу. Это был второй невнятный матч «бело-голубых» кряду. Неделей ранее «Динамо» тоже играло плохо, но все-таки сумело победить «Неман». В Городее не получилось.

На пресс-конференции Боровский рассказывал, как в команде все плохо. Тренер глубоко вздыхал после каждого вопроса и говорил об отсутствии характера и желания борьбы, о незавидном положении и травмах ключевых футболистов, которые никак не могут сыграть вместе, о единственном бойце Антоне Сароке. В общем, это была депрессивная прессуха.

«Пока у нас незавидное положение». Что сказал Боровский перед увольнением

В команде царила схожая атмосфера. Футболисты были напряжены, подавлены и зажаты. Не было и единства коллектива. Нужно было что-то предпринимать, и клубное руководство сменило тренера. Так Сергей Гуренко, до этого полтора года работавший с дублем, стал первым наставником эпохи Юрия Чижа, которому дали второй шанс. Именно бизнесмен инициировал возвращение тренера в клуб.

Первый раз случился летом 2009-го. Гуренко тогда пришлось заканчивать карьеру футболиста и менять молодого Кирилла Альшевского, проработавшего всего три недели. Получилось не очень.

Позже Гуренко не раз признавался, что во многом так вышло из-за неопытности и огромного желания играть. Никак не удавалось убить в себе футболиста: хотелось бегать вместе с недавними партнерами, а не командовать с бровки. Сейчас все иначе. Уже два года назад Сергей Витальевич говорил, что больше его на поле не тянет.

Да и за семь лет Гуренко «прокачался» в тренерстве. После «Динамо» рулил «Торпедо-БелАЗом», а затем много работал со Славолюбом Муслиным – в «Краснодаре», «Амкаре», «Стандарде» и сборной Сербии. Белорус восторгается сербом, который научил его правильно понимать футбол, заставил мыслить и видеть нюансы, которые раньше были незаметными.

В дубле Сергей Витальевич начал с революции: внедрил схему с тремя центральными защитниками, по которой резервисты прежде не играли. Перестраиваться на 3-4-3 футболистам было трудно. Да и поначалу особого желания не было. Никто не думал, что расстановка окажется эффективной. Молодые парни просто не понимали друг друга. Центральные защитники с непривычки терялись, крайние не знали, куда бежать, а нападающие не могли разобраться, как действовать впереди втроем.

Но тренер стоял на своем. Постоянно «рисовал» фишками на макете, как нужно действовать. На предсезонных сборах теория была раз в несколько дней. 20-30 минут Гуренко обязательно уделял новой тактике. Говорил, что хочет видеть от команды в целом и от каждого футболиста конкретно. Рассказывал, как сам когда-то играл по такой системе, и уверял, что это оптимальная расстановка, чтобы показывать хороший футбол.

Чтобы процесс адаптации шел еще быстрее, тренер после каждой тренировки оставлял на поле группу футболистов и рассказывал (и показывал) интересные вещи. Нападающим говорил, как лучше подстраиваться под мяч, защитникам – как правильно располагаться в разных фазах атаки. Гуренко был в тесном контакте с каждым игроком. При общении мотивировал, поднимал самооценку и закладывал уверенность в себе. Хвалил тех, кто смотрелся хорошо, и подстегивал отстающих.

Вскоре дублеры стали получать удовольствие от собственной игры. Пришел и результат. 8-е место сезона-2015 сменилось 4-м в 2016-м. Но таблица Гуренко не волновала. Куда важнее было подвести игроков к основному составу, развить их физически, тактически и психологически. И в 2017-м в первую команду окончательно «поднялись» защитник Максим Швецов и форвард Артем Кийко.

В основе Гуренко стал работать, как в дубле, однако тактическую революцию на этот раз не устраивал. Во-первых, благодаря Боровскому игроки уже знали схему с тремя центральными защитниками. А во-вторых, не было времени на резкие движения: разгар сезона, скорый старт в еврокубках и так далее. Поэтому свой футбол Сергей Витальевич внедрял дозированно.

О том, как будет строиться игра в обороне и атаке, Гуренко рассказал сразу. Напоминал, что болельщики хотят зрелища, что не нужно катать мяч поперек, а вместо этого больше играть вперед и создавать моменты. Просил действовать структурно, не пулять мяч подальше, а стараться разыгрывать. Выносы допускались только в случае, если соперник накрывал. Атаки требовал завершать ударом. Один из любимых советов: вскрыли оборону – не тягайте мяч, а стреляйте. Нападающие завершат.

Все это неоднократно повторялось на теоретических занятиях, продолжительность которых сократилась. Если у Боровского почти ежедневно были 45-минутные уроки, то Гуренко уменьшил время до получаса. Информация футболистами стала восприниматься лучше.

***

Из-за небольших проблем со здоровьем инаугурация Гуренко в главной команде вышла скомканной. После того, как футболистам объявили, что новым главным будет Гуренко, тот почти сразу отправился в больницу. К игре с «Гомелем» «Динамо» готовил спортивный директор Андрей Лаврик.

Основательно с футболистами Гуренко поговорил только через неделю. На первой тренировке поздравил с победой и похвалил за игру. Попросил продолжать в том же духе, а также сообщил, что начинает всех изучать.

В основе Гуренко стал работать, как в дубле, однако тактическую революцию на этот раз не устраивал. Во-первых, благодаря Боровскому игроки уже знали схему с тремя центральными защитниками. А во-вторых, не было времени на резкие движения: разгар сезона, скорый старт в еврокубках и так далее. Поэтому свой футбол Сергей Витальевич внедрял дозированно.

О том, как будет строиться игра в обороне и атаке, Гуренко рассказал сразу. Напоминал, что болельщики хотят зрелища, что не нужно катать мяч поперек, а вместо этого больше играть вперед и создавать моменты. Просил действовать структурно, не пулять мяч подальше, а стараться разыгрывать. Выносы допускались только в случае, если соперник накрывал. Атаки требовал завершать ударом. Один из любимых советов: вскрыли оборону – не тягайте мяч, а стреляйте. Нападающие завершат.

Все это неоднократно повторялось на теоретических занятиях, продолжительность которых сократилась. Если у Боровского почти ежедневно были 45-минутные уроки, то Гуренко уменьшил время до получаса. Информация футболистами стала восприниматься лучше.

***

Тренировки перестали быть монотонными, как это часто было при Боровском. Занятия «оживились», а Гуренко был всегда «внутри». Например, при отработке определенного тактического элемента мог забраться на вышку, которая есть на поле, где играют дублеры, и оттуда следить за перемещениями футболистов – тренеру сверху лучше было видно, а игроков это развлекало. Если что-то выполнялось неправильно, с вышки доносился крик.

Много времени на тренировках уделялось прессингу. Этот элемент очень важен для Гуренко, и он старался, чтобы команда усвоила требования максимально быстро. «Это должно сделать нашу игру более атакующей», – говорил Сергей Витальевич и давал соответствующие упражнения. Вот одно из них. Футболисты поделены на две команды. Одна контролирует мяч без сопротивления. Как только идет не совсем хорошая передача, Гуренко свистит. Это сигнал для второй команды. Футболисты взрываются и пытаются накрыть соперника, отобрать мяч. Через какое-то время Гуренко свистит еще раз и все замирают, а тренеры ходят по полю и смотрят, кто в правильном положении, а кто – нет, и в случае ошибок двигают футболистов.

***

Для Гуренко очень важно видеть и понимать, что его требования выполняются и на тренировках, и в играх. Он часто напоминал об этом футболистам на теоретических занятиях и в индивидуальных беседах. Вообще, многое, если не все, в работе тренера завязано на личных разговорах. Беседовал с подопечными Гуренко очень много. Причем какой-то церемонии из этого не устраивал и к себе в комнату игроков не приглашал. Разговор мог состояться где угодно: в углу поля сразу после занятия, по дороге в столовую или в сушилке. Что интересно, когда Гуренко работал в дубле, он мог дать какой-то совет игроку основы, когда просто встречал того на базе.

Тренер заставлял подопечных думать на поле, следить за партнерами, просчитывать открывания и бороться до конца. Неуступчивость была стилем Гуренко-футболиста и стала важной категорией в философии Гуренко-тренера. Игра без борьбы для него предательство.

Формат бесед был демократичным и не походил на выволочку. Гуренко высказывал свою точку зрения по действиям игрока в матче, или пояснял свои требования, и ждал реакции. Спорить не возбранялось. Гуренко легко соглашался с доводами, если они правильные. Вот пример абстрактного диалога. «Почему не выдвинулся на соперника?» – «Если бы пошел, освободил бы зону для другого игрока, который был рядом». – «Принимается, но в следующий раз выдвигайся чуть раньше. Тогда тебя успеют подстраховать».

Очень много общался Гуренко с футболистами, которым менял или амплуа, или функционал. К примеру, из Артема Быкова коуч сделал левого латераля, а от Уроша Николича и Кирилла Премудрова требовал больше играть в атаку. Не все понимали новые требования сразу, но Гуренко не ставил крест на игроках после пары бесед – пытался достучаться и «перепрошить» футболистов до последнего.

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Но все это не работало бы без командного духа. Гуренко считает его основой основ: «Для того чтобы достичь результата, на поле должна быть Команда. Почему московский «Локомотив» был лучшим? Мы вместе выигрывали, но вместе и проигрывали — и никто не выставлял никого крайним, мы все чувствовали одинаковую ответственность за результат».

Для Гуренко было очень важно вернуть динамовцам эмоции, объединить общей идеей и создать сплоченный коллектив. И тренер много сделал для этого. С его подачи футболисты вместе с семьями стали периодически собираться в Стайках на шашлыки. По словам динамовцев, с которыми удалось пообщаться, Гуренко был демократичен: не запрещал шутить во время тренировок и много шутил сам. Если, рассказывая план на тренировку, замечал у кого-то взъерошенные волосы или сонный вид, обязательно прихватывал. Хвалил за удачные матчи и действия (обыгрыш троих соперников, например). Подчеркивал, что это здорово, и что так надо делать всегда.

Все это изменило настроение в раздевалке. Атмосфера стала более раскованной. После установки Гуренко давал возможность высказаться капитану. Тренеры никуда не уходили, но и в разговор игроков не вмешивались. Футболисты говорят, что не помнят послематчевых разносов. Хотя бывало (в перерыве первого матча с БАТЭ, к примеру), что Гуренко прихватывал отдельных футболистов за неверный выбор бутс. Но делал это только для того, чтобы завести команду.

Гуренко с пониманием относился к личной жизни. Сразу попросил игроков сообщать ему о проблемах дома. И футболисты спокойно предупреждали, что из-за семейных дел слегка опоздают на сбор или уедут с базы пораньше. За незначительные опоздания на тренировку игроков не штрафовали. Такая «оттепель» не породила бардака, но футболистам стало легче «дышать».

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Через две недели после назначения Гуренко сказал, что его команде по силам бороться за «золото». Многие отнеслись к тому заявлению скептически, но на деле тренер оказался провидцем. Минчане играли неярко, часто побеждали 1:0, но набирали (а порой выгрызали) очки. В итоге «Динамо» выдало лучший сезон за 13 лет, и было в паре минут от чемпионства. Более того, шансы на золотые медали не утрачены до сих пор.

Андрей Масловский, «Трибуна»