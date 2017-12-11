Видеофакт: Автомобилисты помогают друг другу на дороге

Видеофакт: Автомобилисты помогают друг другу на дороге3
- 11.12.2017, 17:58
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Позитивный пример из Минска.
На дороге можно вести себя по-разному. Кто-то торопится, скандалит, сигналит и, как следствие, получает такую же реакцию в ответ. Многие потом списывают это на погоду и менталитет. Но иногда на запись видеорегистратора попадают позитивные примеры взаимопомощи и доброжелательного отношения среди участников дорожного движения.
Видео в редакцию onliner.by прислала читательница Александра. Место действия: проспект Дзержинского в Минске, недалеко от перекрестка с улицей Голубева.
В ночь на воскресенье в Минске выпал снег, автовладельцам наверняка пришлось немало потрудиться, чтобы очистить машину перед поездкой. Водитель Renault Sandero случайно оставил щетку на крыше своего авто — с кем не бывает. Мужчина из Citroen заметил это и помог.