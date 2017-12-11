Шорцу снова не дают покоя бабушки на мини-рынках 22 11.12.2017, 18:44

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Андрей Шорец

Фото: ctv.by

Чиновник поручил ужесточить контроль за торговлей на улице.

На оперативном совещании в городском исполнительном комитете 11 декабря председатель Мингорисполкома Андрей Шорец поручил городским службам ужесточить контроль за несанкционированной торговлей. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».

По словам главного государственного санитарного врача Минска — главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Нелли Гиндюк, максимальный штраф для таких нарушителей составляет: для физлиц — 30 базовых, юрлиц — 200 базовых величин.

По данным начальника управления торговли и услуг Мингорисполкома Нины Емельяновой, на незаконных предпринимателей составлено уже более 1500 протоколов. Эти граждане получили штрафы от 5 до 50 базовых величин.

— В городе есть места, где постоянно торгуют с земли. Например, возле гостиницы «Орбита», на улице Волгоградской расположились целые торговые ряды. Там продают что угодно — рыбу, мясо, сало. Такие «предприниматели» стоят уже даже на проспекте Победителей. Эту практику пора заканчивать, — отметил Шорец.

Председатель Мингорисполкома поручил ответственным службам — санитарной, налоговой, а также правоохранителям, руководителям администраций районов города и другим — разобраться со сложившейся ситуацией.