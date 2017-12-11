Водительские привычки, которые вредят вашему автомобилю 4 11.12.2017, 19:23

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Девять привычек, от которых вам нужно немедленно избавиться, чтобы ваша машина прослужила дольше.

Оказывается, многие водительские привычки вредят вашей машине и приносят ненужные расходы, пишет autonews.ua. Вот список 9 привычек, от которых вам нужно немедленно избавиться, чтобы ваша машинка прослужила дольше.

1. Держать ногу тормозе во время спуска.

Многие люди делают так, чтобы быстро остановиться в любое время. Но из-за этого диски и тормозные колодки нагреваются, и могут вообще выйти из строя! Лучше понижайте передачу и «тормозите мотором», чтобы не дать машине разогнаться, а педаль тормоза используйте в крайнем случае.

2. Держать руку на рычаге переключения передач.

Во-первых, так делать нельзя, потому что водителю постоянно нужны обе руки. Во-вторых, ваша рука создает постоянное давление в коробке передач. Это заставляет шестеренки двигаться, вызывая проблемы, а ремонт обойдется очень дорого.

3. Заправляться только тогда, когда бак пуст.

Когда ваш бензобак пустеет, на его стенках образуется осадок. Небольшие кусочки грязи затем попадают в фильтр и топливный насос, поэтому бензин не может дойти до двигателя.

4. Часто и резко тормозить.

Если вам нравится часто тормозить, вы наносите повреждения колодкам и тормозным дискам. Чтобы избежать этого, не забывайте регулярно менять тормозной шланг. Ах да! И научитесь тормозить плавно и смотреть в зеркала.

5. Игнорировать подозрительные шумы.

Всякий раз, когда вы слышите странные звуки в своей машине, это признак неполадок. Если вы проигнорируете это, проблема будет ухудшаться. Поверьте, машина сломается, когда вы меньше всего будете этого ожидать. Поэтому избавьте себя от проблем: когда услышите что-то странное — обратитесь к механику.

6. Ехать очень медленно.

Конечно, все должны быть осторожны со скоростью. Но когда вы едете очень медленно, мотор работает нерационально и сжигает больше топлива. Но это ваши деньги, нам не жалко!

7. Не использовать стояночный тормоз.

Когда вы паркуетесь, вашу машину на месте удерживает неработающий мотор. Чтобы снять с него нагрузку, нужно выбрать нейтральную передачу и использовать ручной тормоз. Это предотвратит ненужный износ редуктора и двигателя.

8. Газовать при холодном двигателе.

Большинство современных двигателей не нужно прогревать. Но все же, пока индикатор не покажет оптимальную температуру мотора, не превышайте 2 тысяч оборотов. Лучше подождать 1-2 минуты и избежать ненужных затрат впоследствии.

9. Катиться с выключенным мотором

Шины, колеса и подвеска вашего автомобиля — это одно целое. Если шины двигаются, когда все остальное выключено, они могут деформироваться, а подвеска перестанет быть сбалансированной. К тому же, вы преждевременно портите рулевой механизм.