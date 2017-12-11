Трамп подпишет «директиву №1» о полетах на Марс 11.12.2017, 19:35

Американские астронавты в будущем отправятся в пилотируемые полеты на Луну и обратно, а в конечном итоге - на Марс.

Президент США Дональд Трамп готовится подписать «Директиву № 1 по космической политике», согласно которой американские астронавты вскоре будут совершать «пилотируемые полеты на Луну и обратно, а в конечном итоге отправятся на Марс». Об этом со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Джидли сообщает РБК.

Документ, как уточнили в администрации главы США, будет подписан в понедельник, 11 декабря. Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) будет поручено «провести инновационную программу освоения космоса».

Подобный шаг, как пояснил Джидли, будет основан на рекомендациях Национального космического совета. «Он изменит политику нашей страны в области космических полетов и поможет США стать движущей силой космической индустрии», — заявили в Белом доме, отметив, что реализация программы также должна способствовать «получению новых знаний» и «созданию невообразимых технологий».

Дата подписания новой директивы, отмечает издание Spacenews, совпадет с юбилеем пилотируемой миссии американского космического корабля «Аполлон-17» на поверхность Луны. Шестая и последняя высадка на спутник Земли произошла 11 декабря 1972 года. Астронавты Юджин Сернан и Харрисон Шмитт тогда оставались на Луне чуть более трех суток. За это время они совершили три выхода из корабля, в ходе которых собрали и привезли на Землю 110,5 кг образцов лунной породы.

Ракету, которая в 2020 году должна будет осуществить первую беспилотную миссию, NASA показало 9 ноября. В будущем она, как рассчитывают специалисты агентства, осуществит новый пилотируемый полет к орбите Луны.