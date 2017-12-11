Кто такие Шахраев и Павлюченко, которые возглавили Службу охраны Лукашенко и ОАЦ? 29 11.12.2017, 19:47

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Андрей Павлюченко

Шахраев стал уже одиннадцатым главным телохранителем Лукашенко за 23 года.

Лукашенко 11 декабря принял кадровые решения в силовом блоке. Еще 13 октября он отстранил от должности главу Оперативно-аналитического центра Сергея Шпегуна.

«Я хотел бы поговорить и обсудить в этом составе проблемы отдельных правонарушений в нашей стране. В том числе и на самом высоком уровне, в том числе связанные с коррупционными проявлениями», — так начал совещание Лукашенко.

Андрей Павлюченко

Новым руководителем ОАЦ стал Андрей Павлюченко, который до этого был начальником Службы охраны правителя. Правда, на этом посту Павлюченко не отработал даже года. Интересно, что биографии Павлюченко нет в открытом доступе. Тогда как сведения о его предшественнике — Викторе Шинкевиче — сразу были напечатаны на официальных сайтах, пишет nn.by.

О Павличенко известно лишь, что в прошлом году он стал слушателем факультета подготовки и переподготовки Института государственной службы Академии управления по специальности «Деловое администрирование».

Примечательно, что одним из бывших руководителей ОАЦ являлся Валерий Вакульчик, который сейчас возглавляет КГБ. В обязанности ОАЦ входит, в том числе, регулирование интернета. Это самое закрытое силовое ведомство в стране.

Павлюченко — человек опытный, которого отличает высокая исполнительность. Так характеризовал своего телохранителя Лукашенко.

«Полковник Павлюченко успешно работал в должности начальника Службы безопасности. К нему нет никаких претензий. Но, учитывая его потенциал как оперативного работника, как специалиста-аналитика, принято такое решение», — сказал госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась.

Все руководители ОАЦ

Валерий Вакульчик (2008—2011)

Сергей Шпегун (24 октября 2011 — 13 октября 2017)

Андрей Павлюченко (11 декабря 2017 — до настоящего времени)

Службу охраны президента отныне будет возглавлять Дмитрий Шахраев, который до сих пор был заместителем у Павлюченко. Примечательно, что именно Шахраев являся исполняющим обязанности главы ОАЦ, когда Шпегун был отправлен в отставку.

Дмитрий Шахраев

«Полковник Шахраев справился с задачей, которая перед ним стояла в ОАЦ — встряхнуть коллектив, навести порядок и наладить работу», — сказал Зась.

В 2005 году Шахраев получил медаль «За безупречную службу» III степени. На тот момент он не был полковником, а майором. Занимал должность старшего офицера первого отдела личной охраны Службы безопасности правителя.

Должность руководителя службы безопасности — одна из самых сменяемых в стране. Шахраев стал уже одиннадцатым главным телохранителем Лукашенко за 23 года. Дольше всех смог продержаться Андрей Втюрин — аж 7 лет.

Все руководители Службы безопасности Лукашенко

Вячеслав Королев (1994—1995)

Юрий Бородич (1995—1998)

Владимир Наумов (1999—2000)

Леонид Ерин (сентябрь — декабрь 2000)

Геннадий Невыглас (2000—2001)

Евгений Дверницкий (2001—2003)

Юрий Жадобин (2003—2007)

Андрей Втюрин (2007—2014)

Виктор Шинкевич (20 октября 2014 — 21 декабря 2016)

Андрей Павлюченко (21 декабря 2016 — 11 декабря 2017)

Дмитрий Шахраев (11 декабря 2017 — до настоящего времени)