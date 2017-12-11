Внук Индиры Ганди возглавил старейшую партию Индии 1 11.12.2017, 19:55

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Рахул Ганди

Прадед, бабушка, отец и мать Рахула Ганди возглавляли партию Индийский национальный конгресс.

47-летний индийский политик Рахул Ганди стал председателем старейшей и влиятельнейшей партии страны Индийский национальный конгресс, основанной еще в 1885 году. Таким образом, руководство партии переходит от матери Сони Ганди, возглавлявшей движение 19 лет, к сыну Рахулу. Представители руководства партии уже назвали безальтернативное выдвижение политика "историческим событием", передает DW.

Рахул Ганди продолжает семейную династию: мать, отец, бабушка и прадед Рахула Ганди в свое время возглавляли Индийский национальный конгресс. Прадед политика Джавахарлал Неру был первым премьер-министром Индии после обретения страной независимости. При этом политическая династия Ганди не связана кровными узами с индийским общественным и политическим деятелем Махатмой Ганди - это его однофамильцы.

Действующим премьером Индии является представитель партии "Бхаратия джаната парти" Нарендра Моди. Президентом страны летом 2017 года был также выбран представитель этой партии, индуистский националистический лидер Рам Натх Ковинд.