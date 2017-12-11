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Белорусский тренер примет участие в Матче Звезд КХЛ-2018

  • 11.12.2017, 20:10
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Андрей Скабелка

Матч Звезд КХЛ состоится в Астане.

Стали известны главные тренеры сборных четырех дивизионов, которые 13 и 14 января 2018 года примут участие в Мастер-шоу и Матче Звёзд КХЛ 2018 в Астане, передает belarushockey.com.

Главным тренером дивизиона Боброва стал Олег Знарок (СКА), дивизиона Тарасова – Игорь Никитин (ЦСКА), дивизиона Харламова – Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс»), дивизиона Чернышёва – белорус Андрей Скабелка («Авангард»).

Вторые тренеры команд будут названы в ближайшее время, сообщает официальный сайт КХЛ.


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