ИП - чиновникам: Весь народ вас тихо ненавидит 11 11.12.2017, 21:01

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Предприниматели снова готовы бастовать.

В Минске проходит форум предпринимателей из общественного объединения «Перспектива», которое объединяет продавцов местных рынков и мелких магазинов.

По словам председателя «Перспективы» Анатолия Шумченко, проблем у мелких предпринимателей не стало меньше, а вот количество ИП сократилось, передает «Радыё Свабода».

«Мы об этом предупреждали, когда принимался печально известный 222 указ. Так и случилось. ИП стало меньше на 27 тысяч, вдвое сократилось наша доля в розничной торговле».

По словам Анатолия Шумченко, власть по-прежнему только обещает индивидуальным предпринимателям поддержку, но на деле делает очень мало.

«Довели людей до того, что трусы в рассрочку берут»

Зал просто взорвала эмоциональным выступлением Светлана Калачева, предприниматель из Гомеля:

«Все наболело. Скажу всю правду, пусть меня потом выводят отсюда», - предупредила предпринимательница и начала перечислять проблемы. По словам Светланы Калачевой, во время прошлогодней борьбы за отмену 222 указа предпринимателям обещали, что их требования услышат, все надеялись на рабочую группу, но - тщетно.

Светлана говорит, что резко снизился спрос на товары, так как у людей нет доходов, зарплаты в регионах по 200-300 рублей считаются хорошими.

«Довели, что у меня по «халве»(система рассрочки со скидкой. - Прим.) трусы покупают».

«Весь народ вас тихо ненавидит, - обратилась предпринимательница к чиновникам. - У нас все дети уехали из страны. Ни у кого из знакомых не остались. Брест и Гродно - в Польшу и Европу, с Гомеля и Витебска - в Россию. Все поуезжали, как с подводной лодки. Это благодаря вам, наша власть».

По словам Светланы, представителей азиатских стран, которые также работают на гомельских рынках, проверки почему-то не трогают.

«Мы делаем выводы, народ не дурак. Мы еще очень корректно говорим. Нас достали. Эта безмозглость. Законы, которые вы придумываете, - вредительские. Мы надеемся дожить до времени, когда кто-то ответит за те издевательства, которые делает власть народу», - закончила речь Светлана Калачева под овации.

Продавцы из Борисова готовы к протесту

По словам борисовчанина Владимира Ситникова, в их городе также торговцы вот-вот выйдут на стихийный митинг. Страсти закипели после того, как к власти в городе пришел новый человек, который якобы задумал закрыть 4 действующих рынка и перевести всех продавцов на другое место.

«Новый» мэр города у нас работает только два месяца. По его мнению, рынки должны исчезнуть. На 4 рынках работает до 2 тысяч ИП. На самом большом - 650 человек. 5 декабря уже было решение по первому из рынков - «Стадион», чтобы совсем снести. Косвенное подтверждение - непродление арендных договоров с продавцами», - сказал участникам форума Владимир Ситников.

По его словам, если дойдет до закрытия, продавцы, которые брали кредиты для развития бизнеса, не смогут платить по кредитам и потеряют вложенные деньги.

На речь Владимира Ситникова откликнулись около 40 предпринимателей, которые приехали на форум из Борисова. Они готовы прекратить работу совсем.

«Нас хотят переселить в район возле кладбища, там якобы будет новый рынок. Это на окраине города, туда никто не поедет», - высказалась из зала предприниматель Ирина.

Борисовские предприниматели говорят, что готовы устраивать демонстрационную акцию - вместе прийти к горисполкому и сдать свои документы на право торговли. Они говорят, что на площадь выйдет несколько сотен человек.

Представитель Минэкономики Петр Арушаньянц, участвовавший в работе форума, пообещал, что поедет в Борисов разобраться в конфликтной ситуации.

Участники форума предпринимательской организации «Перспектива» приняли резолюцию с перечнем своих требований к правительству. В ней, среди прочего, - требование «привести в строгое соответствие с Законом деятельность объектов торговли лиц из Средней Азии».

Стало хуже - результаты опроса предпринимателей

Накануне форума «Перспектива» провела анкетирование индивидуальных предпринимателей. Некоторые результаты:

- Среди торговцев белорусских рынков 40 процентов - с высшим образованием. 50% пошли в бизнес из-за жизненных обстоятельств, чтобы выжить.

- Источники финансирования ИП: более 80% развивают свой бизнес на собственные деньги, банковским кредитованием могут воспользоваться только 5-8%.

-В семьях предпринимателей по 2-3 человека на иждивении, некоторые растят внуков. 99% выживают, а не мечтают о развитии бизнеса.

- Говорят, что программа под лозунгом «Покупайте белорусское» провалилась. Только 2% говорят о положительном результате развития своего региона, 60% полагают, что дела в регионе ухудшились.

- 62% сказали, что за год у них снизился доход.

- 59% предпринимателей называют основными угрозами для своей деятельности правительство и Лукашенко.

- 90% заявили, что готовы протестовать и бастовать.