Анджей Дуда назначил новое правительство Польши 11.12.2017, 21:14

Анджей Дуда

Фото: charter97.org

Все министры сохранили свои должности в новом кабинете Матеуша Моравецкого.

Министры правительства Беаты Шидло сохранили свои должности в новом кабинете премьера Матеуша Моравецкого.

11 декабря в Президентском дворце состоялось назначение министров, передает «Радио Польша».

Премьер Моравецкий останется на должности министра финансов и развития Польши.

Вице-премьерами остались министр культуры и национального наследия Петр Глиньский и министр науки и высшего образования Ярослав Говин.

Третьим вице-премьером стала экс-глава польского правительства Беата Шидло.

12 декабря премьер Матеуш Моравецкий выступит в Сейме с экспозе, затем состоится голосование по вотуму доверия.