Анджей Дуда назначил новое правительство Польши
- 11.12.2017, 21:14
Все министры сохранили свои должности в новом кабинете Матеуша Моравецкого.
Министры правительства Беаты Шидло сохранили свои должности в новом кабинете премьера Матеуша Моравецкого.
11 декабря в Президентском дворце состоялось назначение министров, передает «Радио Польша».
Премьер Моравецкий останется на должности министра финансов и развития Польши.
Вице-премьерами остались министр культуры и национального наследия Петр Глиньский и министр науки и высшего образования Ярослав Говин.
Третьим вице-премьером стала экс-глава польского правительства Беата Шидло.
12 декабря премьер Матеуш Моравецкий выступит в Сейме с экспозе, затем состоится голосование по вотуму доверия.