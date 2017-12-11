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Анджей Дуда назначил новое правительство Польши

  • 11.12.2017, 21:14
Анджей Дуда
Фото: charter97.org

Все министры сохранили свои должности в новом кабинете Матеуша Моравецкого.

Министры правительства Беаты Шидло сохранили свои должности в новом кабинете премьера Матеуша Моравецкого.

11 декабря в Президентском дворце состоялось назначение министров, передает «Радио Польша».

Премьер Моравецкий останется на должности министра финансов и развития Польши.

Вице-премьерами остались министр культуры и национального наследия Петр Глиньский и министр науки и высшего образования Ярослав Говин.

Третьим вице-премьером стала экс-глава польского правительства Беата Шидло.

12 декабря премьер Матеуш Моравецкий выступит в Сейме с экспозе, затем состоится голосование по вотуму доверия.


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