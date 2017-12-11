Сетевую воду в Минске окрасят в зеленый цвет 2 11.12.2017, 21:37

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В двух районах столицы в воду добавят краситель.

С 6 декабря 2017-го по апрель 2018 года в некоторых домах Советского и Первомайского районов сетевую воду окрасят в светло-зеленый цвет. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Сетевая вода — это вода, которая поступает в систему отопления. Это вода в батареях, которая не должна смешиваться с водопроводной. Окрашивание сетевой воды в светло-зеленый проведут в зоне теплоснабжения котельной «Кедышко». Это делается для того, чтобы оперативно выявить утечки теплоносителя, его нецелевое использование, а также неплотность водоподогревателей.

— Применяемый краситель не представляет опасности для организма человека, его использование разрешено «Гигиеническими требованиями к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения», утвержденными постановлением Минздрава от 30.12.2009 № 142, — сказали в горисполкоме.

В зону ввода в сетевую воду флуоресцеина попадают потребители, проживающие по следующим адресам:

ул. Кедышко, 3−33а, 49, 26−28; ул. Толбухина, 10−18,17−23; ул. Волгоградская, 9−69,12−86; Логойский тракт; ул. Я. Коласа, 38−42, 44−52, 39−73; ул. Кнорина; пер. Калинина, 9, 4−16; ул. К. Чорного, 21−35; ул. Новгородская, 3−13, 6а; ул. Черняховского, 1, 3, 3а; пер. Чайковского, 3; проезд Чайковского, 4, 6; ул. Чайковского, 7, 41, 73а, в; ул. Суворова, 18; ул. Олешева, 1, 3, 5, 10, 12, 14; ул. Лукьяновича, 2, 3, 4, 10, 12; ул. Восточная, 22−74, 181, 183, 190, 178, 170, 168, 169, 127−133, 107, 165, 184−188; ул. Мележа, 1−3, 4, 4а, 5; ул. Белинского, 2−18, 3−21, 54; 1-й Арктический пер., 5; ул. Ломоносова, 3, 5, 4−12; ул. Некрасова, 3−9, 8−12; пер. Ломоносова, 3, 5; ул. Севастопольская, 2, 2а, 54, 56, 108, 121; ул. Калинина, 18−22, 30а, 30б; ул. Топографическая, 3, 5, 7, 9, 13; ул. Крамского, 14; ул. Чернышевского, 10а; ул. Калиновского; ул. Кутузова; ул. Славинского; ул. Седых, 4−68; ул. Карбышева; ул. Тикоцкого; пр. Независимости, 117, 117а, 119, 123−157, 165; ул. Филимонова, 69; ул. Беды, 2, 4 к. 1, 4а, 36, 38, 40, 45; ул. Сурганова, 36−50; ул. Широкая; ул. Полиграфическая, 2−6, 16, 18, 29, 31; 1-й Полиграфический пер., 4, 6, 6а; ул. Кольцова; ул. Гамарника; 4-й Полиграфический пер., 10−18; ул. Мирошниченко; ул. Гало, 148; Минский район, д. Боровая, 2, 3, 6; 4-й пер. Кольцова, 6; Литературная, 22.

При обнаружении утечек сетевой воды светло-зеленого цвета или окрашивании горячей воды в светло-зеленый цвет, а также выявлении луж с характерным светло-зеленым цветом энергетики просят информировать диспетчерскую службу филиала «Минские тепловые сети» по телефонам: 218−27−52, 298−27−27, 298−27−37.