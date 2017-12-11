Суд в Киеве оставил Саакашвили на свободе 11.12.2017, 21:50

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Михаил Саакашвили

Киевский суд отклонил запрос прокуратуры о его домашнем аресте.

Украинский оппозиционный политик и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили решением Печерского суда Киева оставлен на свободе. Суд отклонил запрос прокуратуры о его домашнем аресте. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщает корреспондент DW, находящийся на месте событий.

"Ходатайство прокурора <...> о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемого Саакашвили оставить без удовлетворения", - отмечается в постановлении суда, оглашенном в понедельник вечером. Данное решение может быть обжаловано прокуратурой в апелляционной инстанции.

Сам Саакашвили во время заседания заявил, что не призывает "ни к каким резким действиям". Он отметил, что "нам не нужна никакая конфронтация", а также назвал себя "пленным украинского олигархата". При этом суд разрешил Саакашвили на период слушания дела находиться вне клетки для подсудимых.

На заседании также присутствовала руководитель парламентской фракции в Верховной раде Юлия Тимошенко, которая заявила о готовности взять Саакашвили "на поруки". В зале суда находились около ста журналистов, однако еще немалое количество репортеров не сумели попасть в зал. Перед зданием суда собралась внушительная толпа сторонников Саакашвили. Вскоре после начала процесса полиция начала выталкивать пикетчиков из прохода, ведущего к зданию суда.