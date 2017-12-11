Слуцкий фермер: Хуже, чем сейчас, никогда не было 5 11.12.2017, 22:18

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Фермер из Слуцка ответил Шорцу, который решил объявить войну бабушкам на мини-рынках.

Шорец объявил войну белорусам, торгующим «с земли». Глава Мингорисполкома возмущен: «Такие «предприниматели» стоят уже даже на проспекте Победителей».

На совещании 11 декабря Андрей Шорец поручил городским службам ужесточить контроль за несанкционированной торговлей.

— В городе есть места, где постоянно торгуют с земли. Например, возле гостиницы «Орбита», на улице Волгоградской расположились целые торговые ряды. Там продают что угодно — рыбу, мясо, сало. Такие «предприниматели» стоят уже даже на проспекте Победителей. Эту практику пора заканчивать, — заявил Шорец и поручил разобраться со сложившейся ситуацией ответственным службам — санитарной, налоговой, а также правоохранителям и руководителям администраций районов города.

Слуцкий фермер: «Хуже, чем сейчас, никогда не было»

В «Фейсбуке» Шорцу предлагают поставить стационарные красивые навесы со столами для желающих продавать свои закатки и прочее с бесплатным пользованием.

Слуцкий фермер Геннадий Романов обращает внимание на то, сколько стоят места на рынках

«Место на таком рынке в Слуцке, допустим, стоит 25у.е. в месяц за 3 кв. м. Причем платить должен даже зимой, когда торговать продукцией на этих местах не разрешено. Переведите на стоимость аренды двухкомнатной квартиры в 60 м. кв. Я уж не говорю, сколько места стоят в Минске!».

По мнению фермера, лучшие места на рынках – у перекупщиков сельхозпродукции, а оптовых рынков для крестьян не существует.

«Производство сельхозпродукции и её реализация требуют цивилизованного подхода. Не штрафы - а нормальная, закрепленная разумными законами система. А чтобы она была нормальная, для этого нужно открытое обсуждение данной проблемы. А это проблема. Я крестьянин и торговал на рынках от Гродно до Бобруйска и Минска с конца восьмидесятых. Хуже, чем сейчас, никогда не было», - заключает Геннадий Романов.