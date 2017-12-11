США нацелили санкции на российскую ракету 1 11.12.2017, 22:25

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Названы оказавшиеся под новыми санкциями США российские компании, которые производят запрещенные ракеты.

Под новыми американскими санкциями, которые Вашингтон планирует ввести в связи с размещением Россией запрещенных ракет, могут оказаться предприятия, ответственные за производство соответствующих снарядов — екатеринбургское опытно-конструкторское бюро "Новатор", входящее в концерн "Алмаз-Антей", а также других компаний, включая подрядчиков. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близких к Госдепу.

Указанные организации, по мнению американской стороны, имеют отношение к созданию 9М729 — ракеты, которая, по данным Пентагона, уже стоит на вооружении России и нарушает Договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Дальность полета упомянутой выше крылатой ракеты, считают в Минобороны США, составляет от 500 до 5500 км, тогда как ДРСМД накладывает запрет на такого рода оружие.

При этом именно "Новатор" разработал ракету 9М729, которую, как полагают американские чиновники, испытала в нарушение положений договора.

Данная информация поступила вслед за публикацией Politico, где было сказано, что администрация Трампа решила ввести новые санкции в отношении Москвы с тем, чтобы заставить ее соблюдать ДРСМД, который Москва нарушила путем развертывания запрещенных крылатых ракет. Департамент торговли отныне будет наказывать российские компании, причастные к разработке вооружений, которые противоречат документу, подписанному США и СССР в 1987 году.

В дополнение к новым штрафным мерам Министерство обороны США начнет исследования и разработку новой ядерной крылатой ракеты наземного базирования, о чем также говорится в недавно утвержденном законопроекте оборонной политики.

Реагируя на это известие, в субботу заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков повторил изложенные ранее заявления российской стороны о том, что США не предоставили России никаких доказательств того, что новая российская крылатая ракета нарушает договор. В свою очередь, американские дипломаты ранее говорили, что не могут предоставить Москве имеющиеся у них доказательства того, что ракета нарушает договор, поскольку раскрытие этой информации поставит под угрозу их источники и методы работы спецслужб США.

Как пишет "Ъ", во вторник и среду в Женеве состоится заседание специальной контрольной комиссии в рамках Договора о РСМД.

"Собеседники «Ъ» называют предстоящую встречу в Женеве одним из последних шансов спасти договор, крах которого неминуемо поставит под угрозу еще одно важнейшее российско-американского соглашение — о сокращении стратегических наступательных вооружений", — говорится в статье.