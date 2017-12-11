«Питался газировкой и конфетами» 11.12.2017, 22:31

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Мама и бабушка довели школьника до галлюцинаций, пытаясь вылечить.

Гомельская милиция и эксперты сейчас разбираются в истории школьника, которого мама с бабушкой «лечением» довели до галлюцинаций. Еще в ноябре подросток сообщил, что у него болит живот. Мама стала кормить всевозможными лекарствами. Позже подключилась и бабушка с отваром корня калгана. Не помогло. Через некоторое время у парня начались видения. Тогда и вызвали настоящих врачей, пишет «Онлайнер».

В УВД рассказали, что 13-летний житель Гомеля 18 ноября вернулся с футбольной тренировки и пожаловался на боль в животе. На следующий день снова сходил на тренировку, к вечеру боль усилилась. Подросток долго не мог уснуть, ночью его речь стала невнятной, начались галлюцинации. Эти события пришлись на выходные. Только через два дня, утром в понедельник, больного доставили в больницу с диагнозом «острое отравление неуточненным атропинсодержащим веществом».

К выяснению обстоятельств этой истории подключилась инспекция по делам несовершеннолетних. По данным милиции, мама школьника, пытаясь снять симптомы, давала сыну различные болеутоляющие препараты, а также средства против диареи. Позже на помощь пришла бабушка, она готовила травяные отвары. Когда начались галлюцинации, применялись препараты для лечения заикания и тиков. При этом семья приличная, на специальных учетах не числится.

Официальный представитель УВД Гомельской области Виталий Пристромов сообщил, что медики уже поставили ребенка на ноги. Первоначальные анализы показали, что отравление вызвано не наркотическими веществами, а легальными медикаментами.

Начата милицейская проверка, материалы направлены в Государственный комитет судебных экспертиз. По предварительной информации, до того, как у школьника заболел живот, он «питался» газировкой и жевательными конфетами.